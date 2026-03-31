Türkiye’de 5G resmen devreye girdi. Alanya’da test hızları dikkat çekerken kullanıcılar “5G nasıl açılır?” sorusuna cevap arıyor.

Türkiye genelinde bugün saat 15.30 itibarıyla 5G teknolojisi kullanıma açıldı. Alanya’da yapılan ilk denemelerde yüksek hızlar dikkat çekerken, birçok kullanıcı telefonunda bu özelliğin aktif olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

Ancak herkesin 5G’yi hemen kullanabilmesi mümkün değil. Çünkü bu yeni nesil mobil teknoloji için bazı temel şartların sağlanması gerekiyor. Alanya’da 5G nasıl açılır, telefon uyumlu mu, hangi ayarlar yapılmalı? İşte detaylar…

5G KULLANMAK İÇİN BU 3 ŞART GEREKİYOR

Uzmanlara göre 5G’den faydalanmak isteyen kullanıcıların şu üç temel koşulu sağlaması gerekiyor:

5G destekli akıllı telefon

Uyumlu SIM kart

Doğru şebeke ayarları

Halihazırda 4.5G uyumlu SIM kartların büyük bölümü 5G ile çalışabiliyor. Ancak daha eski SIM kart kullananların operatör üzerinden güncelleme yapması gerekiyor.

TELEFONDA 5G NASIL AÇILIR?

Birçok kullanıcı aslında 5G destekli telefona sahip olmasına rağmen ayarlar kapalı olduğu için bu teknolojiyi kullanamıyor.

Android ve iPhone cihazlarda 5G açmak için şu adımlar izleniyor:

Ayarlar menüsüne gir

“Mobil Ağlar” veya “Hücresel” bölümünü aç

Şebeke türünü 4.5G/LTE yerine 5G olarak değiştir

Operatörlerin mobil uygulamaları ya da SMS üzerinden de 5G aktivasyonu yapılabiliyor.

TELEFONUNUZ 5G DESTEKLİ Mİ?

Türkiye’de yaklaşık 95 milyon telefon bulunurken bunların yaklaşık 32 milyonunun 5G uyumlu olduğu ifade ediliyor.

Genel olarak:

iPhone 12 ve sonrası

Samsung Galaxy S21 ve sonrası

modeller 5G destekli cihazlar arasında yer alıyor.

Eğer telefon ayarlarında en yüksek seçenek olarak 5G görünüyorsa, cihazınız bu teknolojiye uyumlu demektir.

5G HIZI NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya’da yapılan ilk testlerde 400 Mbps üzeri hızlar görülmesi, yeni dönemin sinyalini verdi.

Bu hızlar sayesinde:

Film ve büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek

Online oyunlarda gecikme neredeyse sıfırlanacak

Kalabalık ortamlarda internet kopmaları azalacak

Yani aslında mesele sadece hız değil… telefonun kullanımı komple değişiyor gibi.

Bazı kullanıcılar şimdiden paketlerinin hızlı bittiğini söylüyor. Özellikle video izleyenler için dikkat edilmesi gereken bir durum bu.

ALANYA’DA 5G GERÇEKTEN HER YERDE VAR MI?

Şu an için 5G kapsama alanı sınırlı bölgelerde aktif. Özellikle Alanya merkez ve yoğun kullanım noktalarında testler yapılmaya devam ediyor.

Önümüzdeki süreçte kapsama alanının genişlemesi bekleniyor.

Biraz zaman alacak gibi…