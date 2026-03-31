Alanya'da doğayı ve yerel yaşamı tehdit eden maden ocağı girişimine karşı sürdürülen hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Çay Arası, Avla ve Cindi yaylalarını kapsayan bölgede kurulması planlanan kurşun-çinko maden ocağı projesi, yargı engeline takıldı.

​Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, çevre kirliliği yaratacağı gerekçesiyle bölge halkının sert tepki gösterdiği projeye karşı başlatılan hukuki sürecin tamamlandığını duyurdu. Yaylakonak ve Şıhlar köyü muhtarlarının öncülüğünde, köylülerin dayanışmasıyla açılan dava, yerel mahkemenin ardından Danıştay tarafından da haklı bulundu.

​YAYLALAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN KURTULDU

​Kararın ardından bir açıklama yapan Ali Akkaya, bölgenin doğal yapısının korunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

​"Çay Arası, Avla ve Cindi yaylalarımız için çevre kirliliği yaratacak olan kurşun-çinko maden ocağı açılması ile ilgili Yaylakonak ve Şıhlar köyü muhtarlarımızın öncülüğünde köylülerimizce açılan dava; köylülerimiz lehine sonuçlanmış ve Danıştay tarafından da haklılığımız tasdiklenmiştir. Yaylamız çevre kirliliğinden kurtulmuştur."

​Akkaya ayrıca, sürecin başından sonuna kadar hukuki mücadeleyi büyük bir titizlikle yürüten avukatlara da teşekkürlerini ileterek, "Davada büyük emekleri olan avukatlarımız Fatih Barcın ve Özer Tuncay’a çok teşekkür ederiz" dedi.

​Bu karar, bölgedeki ekosistemin korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi