Alanya’nın ekonomik gelişimi için çalışmalarını sürdüren meslek örgütleri, kentin sosyal hayatına ve toplumsal ihtiyaçlarına yönelik sorumluluklarını da yerine getirmeye devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda ALTSO ve ALTİD iş birliğinde temin edilen Buggy araç, ALTİD Başkanı Cem Özcan ve ALTSO yöneticilerinin katıldığı programda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

‘ALANYA’NIN GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU’

ALTİD Başkanı Cem Özcan, iş birliğinin önemine değinerek, turizm sektörünün en önemli unsurlarından birinin güvenli ve huzurlu bir destinasyon olduğunu belirtti. Özcan, “Alanya’da turizmin sürdürülebilirliği ve misafirlerimizin huzurlu bir tatil geçirmesi için güvenlik büyük önem taşıyor. ALTSO ile birlikte böyle anlamlı bir katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aracın sahil ve plajlarımızda görev yapan jandarma ekiplerimizin çalışmalarına kolaylık sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

DİREK’TEN ALTSO VE ALTİD’E TEŞEKKÜR

Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk ise sahil ve plajlarda görev yapan ekiplerin çalışmalarına önemli katkı sağlayacak aracın, özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda devriye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine imkan sağlayacağını söyledi. Direk, Alanya’nın huzur ve güvenliğine katkı sunan bu anlamlı desteklerinden dolayı ALTSO ve ALTİD yönetimine teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin Alanya’nın güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ALTSO BÜLTEN