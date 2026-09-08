TÜRKİYE’DE son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş, tarım sektöründe de maliyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Eylül ayında motorine uygulanan ÖTV’nin yeniden devreye girmesiyle başlayan artışların ardından, son zamla birlikte motorin fiyatı birçok bölgede 90 liranın üzerine çıktı. Alanya’da ise motorinin litre fiyatı 91,34 TL seviyesine ulaştı. Mazot fiyatlarındaki artış yalnızca üreticiyi değil, ürünlerin Alanya’dan Türkiye’nin farklı bölgelerine taşınması nedeniyle nakliye maliyetlerini ve dolayısıyla tüketici fiyatlarını da etkileyeceğe benziyor. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe üreticinin artan maliyetler karşısında desteklenmesini isterken, Alanya Hal Başkanı Adem Kaya ise önümüzdeki dönemde ürünlere gelecek muhtemel zamların haberini verdi.

‘YAKIT MALİYETİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, mazot fiyatlarındaki artışın bölgedeki üreticinin maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirterek, Alanya’nın geniş ürün çeşitliliğine dikkat çekti. Göktepe, özellikle traktör ve tarım makinelerinin yoğun kullanıldığı açık alan üretiminde yakıt maliyetinin daha belirleyici hale geldiğini söyledi. Göktepe açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Son dönemde mazot fiyatlarında yaşanan artışlar, bölgemizde tarımsal üretim yapan çiftçilerimizin maliyetlerini önemli ölçüde artırmaktadır. Alanya’mızda muzdan avokadoya, narenciyeden sebzeye ve tropikal meyvelere kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapılmaktadır. Üretimin her aşamasında kullanılan traktör, tarım makineleri, ilaçlama ekipmanları ve ürünlerin taşınması nedeniyle mazot, çiftçimizin en önemli gider kalemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle açık alanda sebze ve narenciye üretimi yapan çiftçilerimiz, tarla çalışmalarında makine ve traktör kullanımının daha yoğun olması nedeniyle mazot fiyatlarındaki artışlardan daha fazla etkilenmektedir. Muz, avokado ve tropikal meyve üreticilerimizde ise taşıma, gübreleme, ilaçlama ve arazi çalışmalarındaki yakıt giderleri maliyetleri artırmaktadır.”

GÖKTEPE’DEN MAZOT DESTEĞİ ÇAĞRISI

Artan maliyetler karşısında üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirten Göktepe, devlet tarafından verilen mevcut desteklerin önemine dikkat çekerken, özellikle mazot konusunda ilave bir destek mekanizmasının hayata geçirilmesini istedi. Göktepe, çiftçinin üretimden kopmamasının yalnızca üretici açısından değil, ülkenin gıda güvenliği açısından da önem taşıdığını vurguladı. Göktepe açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Üreticimizin temel beklentisi, artan maliyetler karşısında üretime devam edebilmesini sağlayacak desteklerin güçlendirilmesidir. Devletimizin bugüne kadar tarımsal üretime vermiş olduğu desteklerin farkındayız ve bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak son dönemde artan girdi maliyetleri karşısında, özellikle mazot konusunda üreticimize ilave destek sağlanmasının büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz. Bu nedenle başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızdan, üreticimizin üzerindeki maliyet yükünü bir nebze olsun hafifletecek mazot desteğinin artırılması veya tarımsal üretimde kullanılan mazotta ilave bir destek mekanizmasının değerlendirilmesini rica ediyoruz.

Çiftçimiz üretmekten vazgeçmek istemiyor. Bizim en büyük arzumuz, üreticimizin emeğinin karşılığını alarak tarlasını ve serasını geleceğe güvenle hazırlayabilmesidir. Üreticimizin yanında atılacak her adım, ülkemizin tarımsal üretimine ve gıda güvenliğimize yapılmış önemli bir yatırım olacaktır. Bu vesileyle bugüne kadar çiftçimizin yanında olan devlet büyüklerimize ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyor, artan maliyetler karşısında üreticimizin desteklenmesi yönündeki taleplerimizin değerlendirilmesini saygıyla rica ediyoruz.”

HAL FİYATLARINA VE NAKLİYEYE YANSIYACAK

Mazot fiyatlarındaki artışın üreticiyle sınırlı kalmayacağını belirten Alanya Hal Başkanı Adem Kaya ise özellikle sonbahar aylarına dikkat çekti. Kaya, yaz döneminde ürün arzının yüksek olması nedeniyle fiyatların daha dengeli seyrettiğini ancak ekim ve kasım aylarında ürün miktarının azalmasıyla birlikte mazot ve nakliye maliyetlerindeki artışın fiyatlara daha fazla yansıyabileceğini söyledi. Kaya, Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderdiklerini belirterek, nakliye maliyetlerindeki yükselişin hal fiyatlarını da doğrudan etkileyeceğini ifade etti. Adem Kaya açıklamasında şöyle konuştu: “Ürünün bol olduğu bir dönemdeyiz, hâlâ yaz aylarının içerisindeyiz. Ancak ekim ve kasım aylarında ürün miktarının azalmasıyla birlikte fiyatlarda bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz. Bunun yanında mazot fiyatlarındaki artış da maliyetleri doğrudan etkiliyor. Üretimden başlayarak ürünün hale gelmesi ve buradan Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmesine kadar birçok aşamada yakıt kullanılıyor. Biz buradan Türkiye’nin dört bir tarafına ürün gönderiyoruz. Mazot fiyatlarındaki artışla birlikte nakliye ücretlerinin de yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu artış, doğrudan hal fiyatlarına ve dolayısıyla tüketiciye yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde ürün miktarının azalması ve nakliye maliyetlerinin artmasıyla birlikte fiyatlarda yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle tüketici açısından sıkıntılı bir dönemin bizi beklediğini söyleyebiliriz.” (Hüseyin DOĞANAY)