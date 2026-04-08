Antalya ve Alanya’da sürücüler güne zamla başladı. Motorin fiyatı 87,74 TL’ye yükselirken, benzin de 65,44 TL’ye çıktı.

Antalya ve Alanya’da akaryakıt fiyatları 2026 yılı itibarıyla yeni bir zirveyi gördü. Gece yarısı gelen son artışla birlikte motorin litre fiyatı 87 lira 74 kuruşa, benzin ise 65 lira 44 kuruşa yükseldi. Sabah saatlerinde istasyonlara giden sürücüler, tabeladaki yeni fiyatlarla karşılaştı.

AKARYAKIT ZAMLARI NEDEN ARTIYOR?

Son artışın arkasında birden fazla etken var. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yükü doğrudan fiyatlara yansıyor. Özellikle ABD-İran gerilimi sonrası petrol fiyatlarının yükselmesi, Türkiye’de pompa fiyatlarını da yukarı çekti.

Bir de şu var… Kur arttığında her şey zincir gibi birbirine bağlanıyor. Yakıt artıyor, nakliye artıyor, sonra marketteki fiyatlar. İnsan fark ediyor.

ALANYA’DA SÜRÜCÜLER NE DİYOR?

Alanya’da araç kullanan vatandaşlar sabah saatlerinde durumu konuşuyordu. “Depo doldurmak artık lüks oldu” diyenler de var, “Aracı bırakıp dolmuşa geçeceğim” diyen de.

Kısa kısa konuşmalar… “Dün 2 bin liraya doluyordu, bugün yetmiyor.”

TOPLU TAŞIMA ZAMMI GÜNDEMDE

Antalya ve Alanya’da toplu taşımaya zam gelir mi sorusu da yeniden gündeme geldi. Akaryakıt maliyetlerindeki artış, özellikle ulaşım ve lojistik sektörünü doğrudan etkiliyor. Bu durumun, önümüzdeki günlerde toplu taşıma ücretlerine yansıması bekleniyor.

Turizm sezonu yaklaşırken bu artışın etkisi daha fazla hissedilebilir. Özellikle servis, transfer ve taşımacılık yapan işletmeler maliyet hesabını yeniden yapıyor.

BÖLGESEL FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Son zamla birlikte Antalya’daki akaryakıt fiyatlarının birçok ili geride bırakması dikkat çekti. Sektör temsilcileri bu durumu dağıtım maliyetleri ve bölgesel rekabet şartları ile açıklıyor.

Önümüzdeki günlerde petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik devam ederse…

Yeni zam ihtimali masada.