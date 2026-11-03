ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik uluslararası haber akışı, güvenli liman altına kâr satışı getirdi. Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan altın fiyatları, küresel piyasalardaki jeopolitik tansiyonun düşmesiyle yönünü aşağı çevirdi.

İç piyasada gram altın 6 bin 318 liradan işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 177 liradan alıcı buluyor. Yarım altın 20 bin 260 lira, tam altın ise 40 bin 518 lira seviyesinden fiyatlanıyor.

ONS ALTINDA KISA VADELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar'ın yaptığı değerlendirmeye göre, kısa vadede ons altındaki geri çekilmenin sürmesi muhtemel görünüyor. Önceki gün 3 bin 970 dolara kadar tırmanan ons altının, kâr satışlarının etkisiyle 3 bin 880 dolar seviyelerine gerilediği aktarıldı. Amcalar, bu baskının devam etmesi halinde ons fiyatının 3 bin 750 ile 3 bin 800 dolar bandına çekilebileceğini bildirdi.

TRUMP'IN İRAN POLİTİKASI PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

Fiyatlamalar üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile askeri çatışma yerine müzakereyi öne çıkaran açıklamaları doğrudan etkili oluyor. Bu diplomatik yaklaşım, petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesine neden olurken, ons altındaki satış baskısını da artırıyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüş kalıcı olur ve çatışma riski ortadan kalkarsa, altının orta ve uzun vadede yeni bir denge arayışına gireceğini vurguluyor.

YIL SONU GRAM ALTIN TAHMİNİ NE YÖNDE?

Yatırımcıların merakla beklediği yıl sonu hedeflerine ilişkin de konuşan Amcalar, gram altının 7 bin lira seviyesini görmesini beklemediklerini açıkladı. Yıl sonu beklentisinin 6 bin 700 ile 6 bin 800 lira bandında şekillendiği duyuruldu. Analistlere göre, jeopolitik risk priminin azalması, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkıp farklı varlık sınıflarına yönelmesine zemin hazırlayarak altındaki agresif yükseliş senaryolarını şimdilik sınırlandırıyor.