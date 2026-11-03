Norveç'in Bergen kentinde görülen bir cinsel saldırı davasında verilen mahkeme kararı dikkat çekti. 23 yaşındaki bir kadın, uyuyan 31 yaşındaki bir erkeğe rızası dışında cinsel eylemde bulunduğu gerekçesiyle hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, kadını suçlu bularak hapis cezasına çarptırdı.

UYANDIĞINDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre olay, kadının erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde meydana geldi.

Evdeki kanepede uyuyakalan 31 yaşındaki erkek, uyandığında kadının kendisine rızası dışında cinsel eylemde bulunduğunu fark ettiğini anlattı.

Yargılama sırasında kadın, taraflar arasında cinsel temas yaşandığını kabul etti ancak bunun karşılıklı rızayla gerçekleştiğini savunarak suçlamaları reddetti.

Mahkeme ise erkeğin uyuduğu sırada gerçekleştirilen eylemin cinsel saldırı kapsamında olduğuna karar verdi.

9 AY HAPİS VE 40 BİN KRON TAZMİNAT

Bergen Bölge Mahkemesi, 23 yaşındaki kadını 9 ay hapis cezasına çarptırırken mağdur erkeğe 40 bin Norveç kronu tazminat ödenmesine hükmetti.

Yaşadığı olayın hayatını derinden etkilediğini anlatan mağdur erkek, saldırının ardından uyku sorunları yaşamaya başladığını ve insanlara duyduğu güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ifade etti.

Kadının avukatı ise verilen cezayı ağır bulduklarını belirterek kararı temyize götürmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Kadının erkeğe yönelik cinsel saldırı suçundan mahkûm edildiği dikkat çekici davalardan biri olarak basına yansıyan olay, cinsel saldırı suçlarında mağdurun cinsiyetinden bağımsız olarak rızanın belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.