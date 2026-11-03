ABD'de 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen ara seçimler, ülkenin siyasi geleceği açısından kritik önem taşıyor. Başkan Donald Trump'ın ikinci görev döneminin ortasında yapılan seçimlerde, Kongrenin iki kanadındaki güç dengeleri yeniden belirlenecek. Cumhuriyetçiler mevcut çoğunluklarını korumaya çalışırken Demokratlar, Trump yönetiminin politikalarını denetleyebilecek bir Kongre çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor.

435 SANDALYENİN TAMAMI İÇİN OY KULLANILIYOR

Seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı yeniden belirlenecek. Senatoda ise 100 sandalyeden 35'i için yarış yapılacak.

Ayrıca 36 eyalette valilik seçimleri gerçekleştirilirken, birçok eyalette yerel yönetim ve eyalet meclisi üyeleri de seçilecek.

Cumhuriyetçi Parti, Kongrenin her iki kanadındaki üstünlüğünü sürdürmek isterken Demokrat Parti, özellikle Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmeyi amaçlıyor.

HAYAT PAHALILIĞI VE İRAN SAVAŞI SEÇİMİN GÜNDEMİNDE

Seçim kampanyalarında ekonomi, en çok tartışılan konuların başında geliyor. Gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi seçmenlerin öncelikli sorunları arasında bulunuyor.

Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergileri ve İran ile devam eden askeri çatışmaların ekonomik etkileri de seçim tartışmalarında önemli yer tutuyor.

TRT Haber'in BBC kaynaklı haberinde, enflasyonun Trump'ın göreve başladığı dönemdeki yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,7'ye yükseldiği ve akaryakıt fiyatlarının ciddi artış gösterdiği aktarıldı.

Ekonomik gelişmelerin özellikle kararsız seçmenlerin tercihleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

CUMHURİYETÇİLERİN GÜÇLÜ OLDUĞU EYALETLERDE ZORLU YARIŞ

Seçim öncesinde yayımlanan kamuoyu araştırmaları, Cumhuriyetçi Parti açısından bazı eyaletlerde yarışın beklenenden daha çekişmeli geçebileceğine işaret ediyor.

Kansas, Iowa ve Teksas gibi Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde de rekabetin arttığı belirtiliyor.

Trump, seçim öncesindeki konuşmalarında Cumhuriyetçi seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaparak partisine destek istedi.

DEMOKRATLAR KONGREDE ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİREBİLİR

Kamuoyu araştırmalarına göre Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanma ihtimali bulunuyor. Senatodaki yarışın ise daha zorlu geçmesi bekleniyor.

Demokratların Senatoda çoğunluğu elde edebilmesi için mevcut sandalye dağılımına göre en az 4 net sandalye kazanması gerekiyor.

Michigan, Teksas, Ohio, Iowa, Maine, Alaska ve Kuzey Karolina, seçim sonuçlarını etkileyebilecek kritik eyaletler arasında gösteriliyor.

SEÇİM SONUÇLARI TRUMP'IN POLİTİKALARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Cumhuriyetçilerin Kongrenin iki kanadındaki çoğunluğunu koruması halinde Trump yönetiminin bütçe, vergi ve göç politikalarına ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmesi daha kolay olabilecek.

Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanması durumunda ise Beyaz Saray'ın yasama faaliyetleri daha sıkı denetime tabi tutulabilecek. Kongre komisyonları aracılığıyla Trump yönetimine yönelik soruşturmalar da gündeme gelebilecek.

Senatoda çoğunluğun el değiştirmesi ise özellikle üst düzey atamalar ve yargı üyelerinin onay süreçleri açısından önemli sonuçlar doğurabilecek.

SONUÇLAR TÜRKİYE SAATİYLE GECE SAATLERİNDE GELMEYE BAŞLAYACAK

ABD'de oy verme saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle ilk sonuçların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren gelmeye başlaması bekleniyor.

Ancak rekabetin yüksek olduğu eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayılması ve olası itirazlar nedeniyle kesin sonuçların açıklanması birkaç gün sürebilecek.

Seçimlerin ardından oluşacak yeni Kongre, 3 Ocak 2027 tarihinde görevine başlayacak.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği seçimlerin sonuçları, Trump'ın başkanlığının kalan iki yılında izleyeceği siyasi yol haritası üzerinde belirleyici olacak.