F5Haber'in aktardığına göre, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz temsilcisi Liverpool, İstanbul deplasmanına eksik bir kadroyla geliyor. Premier Lig'de zirve yarışında yara alan Kırmızılar'da 7 oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

PREMİER LİG'DE KAYIP, AVRUPA'DA ZİRVE

Ligdeki son mücadelesinde Arsenal'e Kai Havertz'in golüyle 1-0 mağlup olan Liverpool, 9 haftada topladığı 15 puanla 6. sırada kaldı. Liderin 9 puan gerisine düşen İngiliz ekibinin, Arsenal karşısında 17 şut çekmesine rağmen isabet bulamaması ve hakem Andy Madley'nin kararları tartışma yarattı. Buna karşın Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Atletico Madrid'i 2-1, LASK Linz'i 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup ederek 3'te 3 yapmayı başardı.

LİVERPOOL'UN EKSİKLERİ FENERBAHÇE İÇİN AVANTAJ YARATIR MI?

İngiliz ekibinin açıkladığı 22 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch ve Hugo Ekitike yer almadı. Teknik heyet kararıyla Federico Chiesa ve Wataru Endo da İstanbul kafilesine dahil edilmedi. Avrupa'da bu sezon maç başına 4 gol ortalamasıyla oynayan Liverpool'un, hücum ve orta saha rotasyonundaki bu ciddi eksikliklerinin Fenerbahçe karşısındaki oyun planını etkilemesi bekleniyor.

Liverpool'un İstanbul kafilesinde şu isimler yer alıyor: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.