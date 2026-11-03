Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Joinville kentinde yaşanan olay, ülke gündemine oturdu. Yardıma muhtaç olduğunu söyleyen ve kendisini 12 yaşında bir kız çocuğu olarak tanıtan kadını evlerine alan aile, aylar sonra öğrendiği gerçekle büyük şaşkınlık yaşadı.

Kendisini "Gabriele" olarak tanıtan kişinin aslında Amanda Maria Souza de Oliveira isimli yetişkin bir kadın olduğu ve olayın ortaya çıktığı Haziran 2026'da 37 yaşında bulunduğu belirlendi.

ÖNCE KİLİSEYE SIĞINDI, SONRA AİLENİN GÜVENİNİ KAZANDI

Olay, kadının bir kiliseye başvurarak ailesinden şiddet gördüğünü ve evinden kaçtığını iddia etmesiyle başladı.

Yaşadığını öne sürdüğü olayları anlatan kadın, kilise görevlilerinin ve çevredeki yardımseverlerin desteğini kazandı. Daha sonra kendisine yardım etmek isteyen bir aile tarafından eve alındı.

Aile, küçük bir kız çocuğuna yardım ettiğini düşünerek kadına barınma, yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçları konusunda destek verdi.

Zamanla ailenin bir parçası haline gelen kadın, yaklaşık 14 ay boyunca evin kızı gibi yaşadı. Ancak söz konusu evlat edinme işleminin yasal olarak tamamlanmadığı öğrenildi.

BİBERON VE EMZİK KULLANARAK ÇOCUK ROLÜ YAPTI

Polis soruşturmasında ortaya çıkan ayrıntılar ise şaşkınlık yarattı.

37 yaşındaki kadının çocuk olduğuna ailesini inandırmak için ses tonunu değiştirdiği, biberon ve emzik kullandığı, oyuncaklarla vakit geçirdiği belirlendi.

Yetişkin görünümünü açıklamak için de kendisine çocukluk döneminde zorla hormon verildiğini iddia ettiği ortaya çıktı.

Kadının ayrıca otizmli olduğunu öne sürdüğü, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığının değerlendirildiği bildirildi.

GERÇEĞİ AİLENİN BİR YAKINI ORTAYA ÇIKARDI

Aile, evlerine aldıkları kişinin kimliğinden uzun süre şüphelenmedi. Ancak aile yakınlarından biri, kadının anlattıklarında tutarsızlıklar olduğunu fark etti.

İnternette araştırma yapan aile yakını, başka bir şehirde yaşanan benzer bir olayla ilgili habere ulaştı. Haberdeki kişinin, ailenin evinde yaşayan sözde 12 yaşındaki kız çocuğu olduğunu fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan incelemede kadının gerçek kimliği tespit edildi.

POLİS GELİNCE GERÇEK KİMLİĞİNİ KABUL ETTİ

2 Haziran 2026 tarihinde eve gelen polis ekipleri, kendisini Gabriele olarak tanıtan kadının gerçekte Amanda Maria Souza de Oliveira olduğunu belirledi.

Kadın, sorgusunda çocuk kimliğine büründüğünü kabul etti.

Soruşturma kapsamında şüphelinin Brezilya'nın farklı eyaletlerinde de benzer yöntemlerle insanları kandırdığına ilişkin kayıtlar bulundu.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI ÇIKTI

Haziran ayında ortaya çıkan olayın ardından yürütülen yargılamada, Ağustos 2026'da kadının dolandırıcılık ve sahte kimlik kullanma suçlarından mahkûmiyetine karar verildi.

Mahkeme, yaklaşık 14 ay boyunca kendisini çocuk olarak tanıtarak bir ailenin güvenini kazanan kadının bu süreçte barınma, beslenme, ilaç ve çeşitli yardımlardan yararlandığını değerlendirdi.

Eylül ayında ise cezasının infazına ilişkin yeni bir karar verilerek belirli şartlarla ev hapsine geçmesine izin verildi. Ancak başka bir eyaletteki tutuklama kararı nedeniyle bu uygulamanın hemen başlayamadığı bildirildi.

Yaşanan olay, Brezilya'da yardımsever insanların güveninin nasıl istismar edilebildiğine ilişkin geniş çaplı tartışmalara neden oldu.