Alanya'nın her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca misafiri ağırlayan önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden ALTİD Başkanı Cem Özcan, kentte yaşanan her olayın yalnızca yerel kamuoyunda değil, uluslararası platformlarda da karşılık bulduğunu söyledi.

Turizme zarar verebilecek görüntü ve davranışların Alanya'nın yıllar içinde oluşturduğu güvenilir destinasyon algısını olumsuz etkilediğini belirten Özcan, "Turizme zarar verebilecek görüntülerin ve davranışların ortaya çıkmaması için alınacak tüm yasal ve idari tedbirleri destekliyoruz. Sektörümüzün emeğine, kentimizin marka değerine ve ülke turizmine zarar veren hiçbir davranışın kabul edilebilir bir tarafı yoktur." dedi.

Son dönemde yaşanan münferit olayların sosyal medya platformlarında abartılarak ve genelleştirilerek paylaşılmasının Alanya'nın uluslararası imajına zarar verdiğine dikkat çeken Özcan, birkaç sorumsuz davranışın tüm şehri temsil ediyormuş gibi yansıtılmasının turizm sektörü başta olmak üzere esnafı, çalışanları ve kent ekonomisini de olumsuz etkilediğini ifade etti.ALTİD olarak yıllardır Alanya'nın marka değerini yükseltmek, nitelikli turist sayısını artırmak ve sürdürülebilir turizmi güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Özcan, bu emeklerin bireysel sorumsuzluklar nedeniyle gölgelenmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Turizmin güven, misafirperverlik ve kaliteli hizmet anlayışı üzerine kurulu olduğuna vurgu yapan Özcan, misafirlerin kendilerini güvende hissettikleri, saygıyla karşılandıkları ve olumlu deneyimlerle ülkelerine döndükleri bir destinasyon olmanın en önemli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Bu doğrultuda denetimlerin etkin şekilde sürdürülmesinin ve mevzuata aykırı davranışlarda bulunan kişi ve işletmelere gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sadece cezai yaptırımların yeterli olmayacağını ifade eden Özcan, turizm bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Alanya'da yaşayan herkesin dünya markası bir turizm kentinde yaşadığının bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getiren Özcan, esnafa ve turizm çalışanlarına da misafirlere karşı her zaman güler yüzlü, saygılı ve profesyonel hizmet anlayışını koruma çağrısında bulundu. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine işaret eden Özcan, denetimlerin yanı sıra turizm kültürünü geliştirecek eğitim çalışmalarının da artırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Alanya'nın başarısının ortak sorumluluk olduğunun altını çizen ALTİD Başkanı Cem Özcan, "ALTİD olarak Alanya'nın marka değerini koruyacak, sürdürülebilir turizmi güçlendirecek ve misafir memnuniyetini artıracak her türlü çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü güçlü bir Alanya imajı yalnızca turizm sektörünün değil, kentte yaşayan herkesin ortak geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALTİD BÜLTEN