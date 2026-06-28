ABD'nin Kentucky eyaleti, etkisini artıran şiddetli yağışların ardından sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Madison ve Jackson bölgelerinde meydana gelen taşkınlar can kaybına yol açarken, çok sayıda yerleşim yerinde ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kentucky'nin yanı sıra komşu Indiana eyaletinin bazı bölgeleri için de ani sel uyarısı yayımladı. Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle dere yatakları ve alçak kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Vali Beshear'dan Açıklama

Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Beshear, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

12 Yol Ulaşıma Kapandı

Şiddetli yağışların ardından eyalette en az 12 kara yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde köprüler zarar görürken, ekiplerin su altında kalan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Acil durum ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun mesai harcarken, sel riski bulunan bölgelerde yaşayanlara güvenli alanlara geçmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Yağışların Devam Etmesi Bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek yeni su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Yetkililer, vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmelerini ve sel sularının bulunduğu yollardan geçmeye çalışmamalarını istedi.

Kentucky'de selin neden olduğu hasarın boyutunun suların çekilmesinin ardından netlik kazanması beklenirken, ekiplerin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.