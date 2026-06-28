Saldırı, Pakistan'ın en büyük kentlerinden biri olan Karaçi'de bulunan yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargahta meydana geldi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, dört silahlı saldırgan araçlarıyla tesisin dış güvenlik bariyerine çarparak içeri girmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi üzerine saldırganlarla karargah çevresinde şiddetli silahlı çatışma yaşandı.

Saldırganlar Etkisiz Hale Getirildi

Çatışmanın ardından güvenlik güçleri saldırganların tamamını etkisiz hale getirdi. Ancak saldırı sırasında 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Çatışmada bacağından vurulan bir güvenlik personeli ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölge Güvenlik Çemberine Alındı

Saldırının ardından polis ekipleri, özel güvenlik birimi komandoları, terörle mücadele ekipleri ve yarı askeri güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik güçleri karargah çevresini tamamen kontrol altına alırken, bölge giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olası ikinci bir saldırı ihtimaline karşı çevrede geniş çaplı arama ve inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, saldırının arkasındaki kişi veya örgütlerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olay yerinde delil toplama çalışmaları sürerken, saldırganların kimlikleri ve bağlantılarının belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Pakistan'da özellikle son yıllarda güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar zaman zaman yeniden artış gösterirken, güvenlik birimleri ülke genelinde alarm seviyesini yükseltti. Karaçi'deki son saldırının ardından kritik kamu kurumları ve askeri tesislerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.