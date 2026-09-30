Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Antalya’da 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma dosyasındaki ifadelerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında da çeşitli iddialara yer verildi. Soruşturma kapsamında alınan beyanların teknik ve kriminal delillerle karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

TEKNEDEKİ BULUŞMAYA İLİŞKİN İDDİALAR

Soruşturma dosyasına giren ifadelerden birinde, 2025 yılı başlarında Antalya açıklarında iş insanı S.K.’ye ait olduğu belirtilen teknede gerçekleştiği ileri sürülen bir buluşma anlatıldı. Beyan sahibi, kendisinin S.K. ile, N.Z.D.’nin ise Muhittin Böcek ile para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. Ödemenin S.K. tarafından yapıldığını öne süren beyan sahibi, hatırladığı kadarıyla kişi başına 25 bin lira aldıklarını söyledi. Aynı ifadede, Muhittin Böcek ile N.Z.D.’nin tekneden ayrılmasının ardından S.K. ile kokain kullandığını da ileri sürdü. Bu anlatımlar soruşturma kapsamında alınan beyan ve iddialar niteliğinde bulunuyor.

MUSTAFA GÖKHAN BÖCEK HAKKINDAKİ İFADE

Dosyada Mustafa Gökhan Böcek hakkında da Mart 2024’te Konyaaltı’ndaki bir otelde gerçekleştiği ileri sürülen buluşmaya ilişkin bir ifade bulunuyor. Beyan sahibi, belediyede çalıştığını bildiği S.T.’nin kendisine mesaj göndererek bir arkadaşıyla birlikte otele gelmesini istediğini anlattı. Otele gittiklerinde Mustafa Gökhan Böcek ve arkadaşlarının da burada bulunduğunu belirten beyan sahibi, Böcek’in getirdiğini öne sürdüğü kokainin bir odada kullanıldığını iddia etti. İfadede buluşmanın cinsel birliktelik amacıyla gerçekleştirildiği, ancak cinsel birliktelik yaşanmadığı belirtildi. S.T. hakkında ise Böcek’in bulunduğu ortama cinsel birliktelik amacıyla kadın yönlendirdiği iddiasına yer verildi.

35 ADRES VE 2 TEKNEDE ARAMA YAPILDI

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın son operasyonunda 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı olarak gidildi. Kamuoyuna yansıyan ilk haberlerde gözaltına alınanların sayısına ilişkin farklı rakamlar yer alırken, soruşturma kapsamında iş insanları, turizm sektöründe faaliyet gösteren kişiler ve eski belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Dosyada oteller ve teknelerde gerçekleştirildiği ileri sürülen organizasyonlar ile uyuşturucu madde teminine ilişkin farklı beyanların bulunduğu aktarıldı.

BEYANLAR TEKNİK VE KRİMİNAL DELİLLERLE KARŞILAŞTIRILACAK

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında dosyaya giren ifadelerin tek başına değil, elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. DHA’nın aktardığı bilgilere göre soruşturma makamları, beyanların teknik ve kriminal bulgularla doğrulanması, uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, organizasyonları düzenlediği veya aracılık ettiği ileri sürülen kişilerin tespit edilmesi ve şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması üzerinde çalışıyor. Bu tür soruşturmalarda telefon ve dijital materyal incelemeleri, kamera kayıtları, finansal hareketler, tanık anlatımları ve kriminal incelemeler dosyadaki iddiaların değerlendirilmesinde kullanılabiliyor.

ŞÜPHELİLER İÇİN ADLİ TIP SÜRECİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek biyolojik örneklerinin alınacağı bildirildi. Uyuşturucu soruşturmalarında kan ve idrar örneklerinin yanı sıra olayın niteliğine göre saç örnekleri de incelemeye konu olabiliyor. Laboratuvar sonuçları, soruşturma dosyasındaki diğer delil ve ifadelerle birlikte savcılık tarafından değerlendiriliyor.

GÖZALTI SONRASI ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ceza soruşturmalarında gözaltına alınan kişiler hakkındaki ilk değerlendirme Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılıyor. Emniyetteki işlemler, ifade alma, arama ve el koyma işlemleri ile varsa kriminal incelemelerin ardından şüpheliler savcılığa sevk edilebiliyor. Savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda şüphelinin serbest bırakılmasına karar verebildiği gibi adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk de yapabiliyor. Gözaltına alınmak veya bir kişinin adının soruşturma dosyasındaki ifadelerde geçmesi ise tek başına suçun kesinleştiği anlamına gelmiyor; ceza sorumluluğu yargılama sonucunda kesinleşen hükümle belirleniyor.

BÖCEK HAKKINDA BAŞKA DOSYALAR DA BULUNUYOR

Muhittin Böcek daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında tutuklanmış ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Anadolu Ajansı’nın Mayıs 2026’da aktardığı bilgilere göre Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvurmuş ve ifadeleri alınmıştı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mevcut uyuşturucu ve fuhuş soruşturması ise dosyaya giren yeni beyanlar ve bunların diğer delillerle bağlantısı yönünden sürdürülüyor.

SORUŞTURMADA GÖZLER SAVCILIK İŞLEMLERİNDE

Serik merkezli soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, yapılan aramalardan elde edilen materyaller, Adli Tıp incelemeleri ve diğer teknik bulguların birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle ifadelerde adı geçen kişiler hakkındaki iddiaların hangi delillerle desteklenip desteklenmediği soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltındaki şüpheliler hakkında uygulanacak adli tedbirler de belli olacak.