Türk tiyatrosunun oyunculuk, yönetmenlik ve seslendirme alanlarında uzun yıllar emek veren isimlerinden Ali Hürol’un 76 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasında üzüntü yarattı. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirtilen Hürol’un vefatının ardından meslektaşları ve yakınları peş peşe taziye mesajları yayımladı. Hürol’un ölümü, sahne sanatlarından televizyona uzanan çok yönlü kariyerini de yeniden gündeme taşıdı.

MELEK BAYKAL’DAN DUYGUSAL VEDA

Usta oyuncu Melek Baykal da Ali Hürol’un ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Hürol’u yıllardır tanıdığı değerli ve nazik bir meslektaşı olarak anan Baykal, “Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol’u kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Hürol’un vefat haberini sanatçı Sezai Aydın’ın oğlu Arda Aydın da kamuoyuyla paylaşırken, Hürol’un yalnızca sahnedeki çalışmalarıyla değil, meslektaşları ve onların aileleriyle kurduğu yakın ilişkilerle de hatırlandığını belirtti. Sanat çevresinden gelen mesajlarda Hürol’un özellikle genç oyunculara verdiği destek ve tiyatroya bağlılığı öne çıkarıldı.

DEVLET TİYATROLARI DA TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de emekli başrejisörlerinden Ali Hürol’un ölümü üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Kurumun açıklamasında Hürol’un Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden mezun olduktan sonra oyuncu ve rejisör olarak Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yaptığı, sahnelediği eserler ve tiyatro sanatına katkılarıyla kurumun sanat belleğinde önemli bir yer edindiği vurgulandı.

SAHNEYLE BAŞLAYAN UZUN SANAT YOLCULUĞU

Ankara’da dünyaya gelen Ali Hürol, profesyonel tiyatro yaşamına 1968-69 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda başladı. Konservatuvar eğitimi sırasında Devlet Tiyatroları bünyesinde görev almaya başlayan sanatçı, ilerleyen yıllarda oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve rejisörlük çalışmalarıyla da tiyatro dünyasında yer edindi. Hürol, 1980 yılında Devlet Tiyatroları’ndan ayrılarak Ankara’da kendi tiyatrosunu kurdu.

Sanat yaşamı boyunca yetişkinlere yönelik çok sayıda oyunun sahnelenmesinde görev alan Hürol, çocuk tiyatrosu alanında da yapımcılık ve yönetmenlik yaptı. Kırk yılı aşan kariyerinde çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı, sahne sanatlarında oyuncunun yalnızca kamera önündeki görünürlüğüyle değil, yeni kuşakların yetişmesine katkısıyla da kalıcı bir iz bırakabileceğinin örneklerinden biri oldu.

TELEVİZYON VE SESLENDİRME ÇALIŞMALARIYLA DA TANINDI

Ali Hürol’un kariyeri tiyatro sahnesiyle sınırlı kalmadı. TRT’nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak görev yapan Hürol, ilerleyen yıllarda televizyon dizileri ve sinema projelerinde de kamera karşısına geçti. “Aşkına Eşkıya”, “Sıla”, “Sağır Oda”, “Tek Türkiye”, “Gece Gündüz”, “6 Mantı”, “Unutma Beni” ve “Yeşil Deniz” gibi yapımlarda üstlendiği rollerle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Tiyatro kökenli sanatçıların televizyon ve seslendirme sektörlerine geçişi, Türkiye’de özellikle konservatuvar ve repertuvar tiyatrosu geleneğinden yetişen birçok oyuncunun kariyerinde görülen bir süreç olarak öne çıkıyor. Sahne disiplininin yanı sıra ses, diksiyon ve karakter çalışması konusundaki deneyim, bu sanatçıların radyo, televizyon ve seslendirme çalışmalarında da aktif rol üstlenmesine imkân sağlıyor. Hürol’un kariyeri de tiyatro, televizyon ve seslendirme alanlarının birbirini beslediği bu yapının örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

SON YOLCULUĞUNA KUŞADASI’NDA UĞURLANACAK

Ali Hürol’un cenazesinin Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Hacı Ferit Demirel Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında İkinci Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı. Sanatçının vefatı sonrası yayımlanan taziye mesajları, Hürol’un hem sahne çalışmalarında hem de meslektaşlarıyla kurduğu ilişkilerde bıraktığı etkinin sanat dünyasında uzun süre hatırlanacağını bir kez daha ortaya koydu.