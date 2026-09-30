ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, seçim çalışmaları kapsamında üyelerden gelen finansmana erişim taleplerini gündemine aldı. İşletmelerin artan maliyetler ve nakit akışı nedeniyle finansmana ihtiyaç duyduğunu belirten Tuna, bu konuda ALTSO’nun daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

BAŞVURU SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Tuna’nın açıkladığı “Finansman Masası” projesi kapsamında üyelerin yararlanabileceği kredi, teşvik ve destek programlarının belirlenmesi, gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru süreçlerinin takip edilmesi hedefleniyor. KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve diğer kamu desteklerinin ilgili programların şartları doğrultusunda üyelerle buluşturulacağını belirten Tuna, finansmana ulaşmak isteyen işletmelere süreç boyunca rehberlik edileceğini kaydetti. Tuna, “Üyemizin ihtiyacı, işini sürdürebileceği ve ödemesini karşılayabileceği finansmana ulaşmak. Biz bu talebi çalışma gündemimizin merkezine alıyoruz. İlgili kurumlarla bir araya gelerek üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştireceğiz” dedi.

‘GÜÇLÜ ÜYE, GÜÇLÜ ALTSO’

Finansmana erişimin işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Tuna, oda yönetiminin yalnızca sorunları dinleyen değil, çözüm sürecinde aktif rol alan bir anlayışla çalışacağını söyledi. Tuna açıklamasında, “İşletmelerimiz güçlenirse istihdam güçlenir, ticaret canlanır, Alanya kazanır. Üyemizin talebini dinleyen, kurumlarla görüşen, başvurusunu takip eden ve sonuç almak için çalışan bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. Önceliğimiz güçlü üye, güçlü ALTSO. Sektörler farklı, hedef bir” ifadelerini kullandı.