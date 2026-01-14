ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) proje ve bilimsel çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken idari ve akademik personelin birlik ve beraberliğinin artması adına çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. ALKÜ Birimler Arası Futbol Turnuvası şampiyonu Eğitim Fakültesi Futbol Takımı, kupasını ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın elinden aldılar. Senato Salonu'nda yapılan kupa törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Bülent Sular, turnuva koordinatörü Alişan Oğuz İncir ve Eğitim Fakültesi Futbol Takımı katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: "YENİ TURNUVALAR DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Takıma kupayı teslim eden Rektör Türkdoğan, daha sonra futbolculara madalyalarını da taktı. Takımı tebrik eden Rektör Türkdoğan, "Bu seneki turnuvamız yine büyük bir heyecanla yapıldı. Bu tür organizasyonlar motivasyonumuzu her zaman arttırıyor. Önümüzdeki yıllarda farklı spor dallarında turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz. Şampiyon olan takımımızı tebrik ediyor, turnuvanın düzenlenmesinde büyük emekleri olan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ekibimize teşekkür ediyorum." dedi. ALKÜ'de geleneksel hale gelen futbol turnuvası bu sene "ALKÜ Birimler Arası Futbol Turnuvası" isminde düzenlendi. Turnuvada 6 takım birbiriyle kıyasıya mücadele ortaya koyarken ilgi de yoğun oldu. Turnuvada ALKÜ Eğitim Fakültesi Futbol Takımı ve Rektörlük Futbol Takımı finale yükseldi. Kıyasıya geçen mücadelede Eğitim Fakültesi karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Şampiyonluğu kutlayan Eğitim Fakültesi Futbol Takımı kupasını almanın heyecanını yaşadı. ALKÜ BÜLTEN