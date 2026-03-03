Cengiz Aydoğan sonrası ve Hasan Sipahioğlu öncesinde kısa bir süre Alanya Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Bekar, 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Alanya Belediye Başkan Adayı olmuştu.
EVİNDE TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ
Edinilen bilgilere göre Mustafa Bekar, evinin havuz kenarında dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Bekar ameliyata alındı. İlk açıklamalarda operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.
Ancak sabah saatlerinde Mustafa Bekar’ın yaşamını yitirdiği açıklandı.
CENAZE BUGÜN DEFNEDİLECEK
Merhum Mehmet ve Fatma Bekar’ın oğlu, Mehmet ve Fatma Bekar’ın babası Mustafa Bekar’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Alanya’daki Gürses Camii’nde kılınacak namazın ardından Bektaş Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Dim Medya olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.