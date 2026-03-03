Cinayet, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965. Sokak’ta 25 Mayıs 2025 gecesi yaşandı. İddiaya göre 60 yaşındaki Ali Tolaman, oğlu Barış Tolaman ile konuşmak için evlerinin yakınındaki boş arazide buluştu. Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Baba Tolaman, oğlunu defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası yakalanan Ali Tolaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIK “TAHRİK” SAVUNMASI YAPTI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Ali Tolaman, olay günü oğlunun taşkınlık yaptığını ve alkol aldığını öne sürdü. Emniyetteki ilk ifadesinde “Bir iki defa bıçakladığımı hatırlıyorum” dediği belirtilen sanığın, mahkeme huzurunda farklı bir anlatım sunduğu kayda geçti.

Mahkeme heyeti; olay yeri inceleme tutanakları, tanık beyanları ve polis merkezlerinden gelen resmi yazıları birlikte değerlendirdi. Barış Tolaman hakkında savunmada ileri sürülen iddiaları destekleyen herhangi bir resmi kayıt bulunmadığı vurgulandı.

Bu nedenle mahkeme, sanığın “haksız tahrik” hükümlerinden yararlanamayacağına hükmetti.

36 BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

29 Eylül 2025 tarihli otopsi raporuna göre Barış Tolaman’ın vücudunda 36 adet kesici-delici alet yarası ve 4 kesik bulunduğu belirtildi. Raporda bazı yaraların tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün iç organ hasarı ve gelişen iç kanama sonucu gerçekleştiği kaydedildi.

MAHKEMEDEN MÜEBBET KARARI

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti, Ali Tolaman’ı “altsoya karşı kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.

Ancak yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak cezada indirim uygulandı ve ceza müebbet hapis olarak belirlendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.