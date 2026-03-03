ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dördüncü gününe girerken, Dubai’de ABD askerlerinin hedef alındığı ve 40 askerin hayatını kaybettiği iddiası gündeme geldi. Resmi makamlardan henüz doğrulama gelmedi.

DUBAİ’DE ABD ASKERLERİNE SALDIRI İDDİASI

ABD–İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar dördüncü gününde daha da sertleşti. İran Devrim Muhafızları, Dubai’de ABD askerlerinin bulunduğu bir noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. İddiaya göre saldırı sırasında bölgede 160 ABD askeri bulunuyordu.

Uluslararası kaynaklarda yer alan bilgilere göre 40 ABD askerinin öldüğü, 160 askerin yaralandığı öne sürüldü. Ancak söz konusu kayıplara ilişkin ABD makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki askeri hareketlilik dikkatle izleniyor.

BAHREYN VE KÖRFEZ’DE GERİLİM YÜKSELDİ

Devrim Muhafızları ayrıca Bahreyn’deki ABD üssüne yönelik İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Körfez hattında artan askeri hareketlilik, küresel enerji ve güvenlik dengeleri açısından da kritik bir sürece işaret ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları’na ait komuta merkezleri, füze sahaları ve hava savunma sistemlerinin imha edildiğini bildirdi.

TRUMP’TAN “SAVAŞ YETKİLERİ” BİLDİRİMİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’ye gönderdiği “savaş yetkileri” bildiriminde, kara unsurlarının kullanılmadığı ancak gerekmesi halinde ilave askeri adımların atılabileceği ifade edildi. Açıklamada operasyonların sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlandığı savunuldu.

Trump, diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtse de mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğini vurguladı.

İSRAİL’DEN BEYRUT’A SALDIRI

İsrail ordusu, İran’a yönelik operasyonlarla eş zamanlı olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’u hedef aldı. Dahiye bölgesindeki Harat Hıreyk mahallesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’a bağlı el-Menar TV binasının vurulduğu bildirildi.

İsrail ayrıca Lübnan’ın güneyindeki 59 yerleşim birimi için tahliye uyarısı yaptı. Bu gelişme, kara harekâtı ihtimalini güçlendirdi.

TAHRAN, İSFAHAN VE ŞİRAZ’DA PATLAMA SESLERİ

İran basınında yer alan bilgilere göre Tahran’da eski parlamento binası yakınlarında yeni bir hava saldırısı düzenlendi. Valiasr ve Cami Caddeleri çevresinde dumanların yükseldiği aktarıldı.

Mehr Haber Ajansı ise İsfahan ve Şiraz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN’DA GÜVENLİK ALARMI

Katar Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin iki SU-24 savaş uçağı, çok sayıda balistik füze ve İHA’yı imha ettiğini açıkladı. Öte yandan ABD, Suudi Arabistan’daki tüm konsolosluk hizmetlerini geçici olarak durdurdu.

ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği de ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını bildirdi.

İRAN’DA DİNİ LİDERLİK TARTIŞMASI

İranlı kaynaklar, Uzmanlar Meclisi’nin dini liderlik konusunda hızlı bir karar alabileceğini öne sürdü. Bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Bölgedeki siyasi belirsizlik, askeri gerilimle birlikte daha karmaşık bir tablo ortaya çıkarıyor.

ABD–İran savaşı son dakika gelişmeleri küresel piyasalar, enerji güvenliği ve Orta Doğu’daki dengeler açısından yakından takip ediliyor.