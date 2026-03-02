Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, bölgeden geçen sürücüler ve çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Işıklı kavşakta meydana gelen kazaya birden fazla aracın karıştığı belirtilirken, olay yerinden yansıyan görüntüler çarpışmanın şiddetini ortaya koydu.



IŞIKLI KAVŞAKTA ART ARDA ÇARPIŞMA



Edinilen bilgilere göre kaza, Kestel Mahallesi’nde yoğun kullanılan ana arter üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, araçların ışıklarda beklediği sırada çarpışmanın gerçekleştiği öne sürüldü. Çarpışma sonrası bazı araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.



TRAFİK KISA SÜRELİĞİNE DURDU



Kazanın ardından bölgede trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler alternatif güzergâhlara yönelmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonrası yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.



