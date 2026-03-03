Carlson, kendi programı “The Tucker Carlson Show” yayınında yaptığı açıklamada, İsrail’in Körfez ülkelerini “rakip” olarak gördüğünü savundu. İddiaya göre, Katar ve Suudi Arabistan’daki yetkililer bombalı saldırı planladıkları belirtilen Mossad bağlantılı kişileri yakaladı.

Carlson, “Dün gece Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı planlayan Mossad ajanları gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Ancak söz konusu iddialara ilişkin Katar ya da Suudi Arabistan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

“KAOS YARATMAK İSTİYORLAR” İDDİASI

Carlson, İsrail’in bölgede kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak istediğini ileri sürdü. İsrail’in İran’ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve Kuveyt’e zarar vermeyi hedeflediğini savundu.

İddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

SAVAŞTA 4. GÜN

Israel ve United States, 28 Şubat’ta Iran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran ise bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu bazı Körfez ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Kızılayı, bombardımanlarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu açıkladı.

Bölgede tansiyon yüksekliğini korurken, Carlson’ın Mossad iddiası uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Resmi makamların yapacağı açıklamalar yakından izleniyor.