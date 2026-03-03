Rusya, Avrupa ülkelerinin İran’a saldırması halinde hedef olabilecekleri uyarısında bulundu. Moskova’dan hem sert eleştiri hem diplomasi çağrısı geldi.

ABD-İsrail-İran hattında yükselen gerilim sürerken Rusya’dan Avrupa’ya yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi. Kremlin çevresine yakın bazı isimler, Avrupa ülkelerinin İran’a karşı askeri bir operasyona katılması durumunda “hedef haline gelebileceklerini” söyledi.

Bu açıklama, “Rusya Avrupa’yı tehdit etti mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle İran savaşı Avrupa’ya sıçrar mı tartışmaları uluslararası kamuoyunda daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

MOSKOVA: SALDIRILAR KRİZİ DERİNLEŞTİRİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik adımlarını sert sözlerle eleştirdi. Yapılan açıklamada bu tür askeri girişimlerin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de istikrarsızlığı artırabileceği belirtildi.

Moskova, İran yönetimiyle temasların sürdüğünü ve çözümün diplomasi kanallarında aranması gerektiğini vurguladı. Resmi açıklamalarda doğrudan Avrupa’ya yönelik tehdit dili kullanılmadı; ancak Kremlin’e yakın çevrelerden gelen mesajlar dikkat çekti.

AVRUPA İÇİN “HEDEF” UYARISI

Kremlin’e yakın bazı siyasi figürler, Avrupa ülkelerinin İran’a askeri destek vermesi halinde bunun karşılıksız kalmayacağını ifade etti. Bu sözler, Avrupa güvenliği ve Rusya-AB ilişkileri açısından yeni bir kırılganlık ihtimalini gündeme getirdi.

Brüksel’de ise temkinli bir izleme politikası öne çıkıyor. Avrupa ülkeleri şu aşamada doğrudan askeri müdahil olmaktan kaçınırken, diplomatik çözüm çağrıları yapılıyor.

Bir yandan enerji fiyatları, bir yandan küresel piyasalar… Savaş başlıkları artık sadece dış politika haberi değil; doğrudan vatandaşın cebine yansıyan bir tablo. Petrol fiyatı yükseldiğinde akaryakıt zamları kapıda oluyor. Doğalgaz konuşulunca herkesin aklına ilk gelen şey fatura.

Gerilim büyürse sadece sınırlar değil, ekonomiler de etkilenebilir. O yüzden bu açıklamalar sıradan bir diplomatik polemik değil… daha fazlası olabilir.

Kurumlar: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kremlin.