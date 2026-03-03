2026 MotoGP sezonunun ilk ana yarışı Pazar sabahı Tayland'da bulunan Buriram pistinde düzenlendi. Cuma günü antrenman seansları, Cumartesi günü sıralama turları ve sprint yarışı ile başlayan yarış hafta sonu, ana yarışla birlikte sona erdi. Cumartesi günü sıralama turlarını 21. sırada tamamlayan, sprint yarışında ise 15. giderken kaza yapan ve damalı bayrağı 20. sırada gören Pramac Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk ana yarışına çıktı.

PUANI AZ FARKLA KAÇIRDI

Yarışın ilk bölümünde takım arkadaşı Jack Miller'ı ve diğer Yamaha sürücüleri Fabio Quartararo ile Alex Rins'i yakın mesafeden takip eden Toprak Razgatlıoğlu, mücadelenin orta noktasına doğru Miller'a bir atak yaptı ve geçişini tamamlayarak takım arkadaşının önüne geçti. Ön grupta Marc Marquez, Alex Marquez ve Joan Mir gibi isimlerin çeşitli arızalar ve kazalar sonucu yarışa veda etmesinin ardından 16. sıraya kadar yükselen ve puan potasının hemen dışına gelen Toprak Razgatlıoğlu, son turlara doğru lastiklerinin bitmesi sonucu Tech3 KTM pilotu Maverick Vinales'e geçildi ve 17. sıraya geriledi. Damalı bayrağı 17. sırada gören Toprak Razgatlıoğlu, ilk 15'in puan aldığı mücadelede puanı kıl payı kaçırsa da özellikle yarış performansı, lastiklerinden son turlara kadar verim alabilmesi ve 12 yıldır MotoGP'de yarışan takım arkadaşı Jack Miller'ı henüz ilk yarışında geride bırakması sayesinde beğeni topladı.

GELECEK HAFTA TESTE ÇIKACAK

2026 MotoGP sezonu 3 hafta sonra Brezilya GP'si ile devam edecek.Toprak Razgatlıoğlu, bu 3 haftayı test yaparak değerlendirecek. Milli pilot, 11-12 Mart tarihlerinde İspanya'ya gidecek ve Jerez pistinde test sürücüleri Augusto Fernandez ile Andrea Dovizioso ile çalışmalarını sürdürecek. Son birkaç yıldır beklenen performansın gerisinde kalmasından ötürü özel imtiyazlara sahip olan Yamaha sınırsız test hakkına sahip, bu nedenle Toprak Razgatlıoğlu sezon içinde sık sık test yaparak MotoGP'ye alışma sürecine devam edecek.

NEIL HODGSON'DAN ÖVGÜ

Toprak Razgatlıoğlu'nun 3 kez şampiyon olduğu Dünya Superbike'da 2003 yılında şampiyon olan Neil Hodgson da MotoGP yayını esnasında Toprak Razgatlıoğlu'nun performansını övdü. Hodgson, TNT canlı yayınında Toprak'ın canlı yayına geldiği anlarda, "İşte Toprak, işte üç kez Dünya Superbike şampiyonu. Harika bir iş çıkarıyor. Sezon öncesi testlerinde biraz geride kaldı. Motosiklette rahat etmekte zorlanıyordu ve bunun büyük bir kısmı kendine özgü sürüş tarzından kaynaklanıyor. Selede alçakta oturmayı seviyor, motosikletle aynı hizada oturmayı tercih ediyor. Yani henüz deneme aşamasındayız, ama eğer bu başlangıç ​​aşamasıysa ve Yamaha'nın bir numarası Fabio Quartararo'nun yaklaşık bir saniye gerisindeyse, bence hiç de kötü bir iş çıkarmıyor." ifadelerini kullandı.