Baran Demiral açıklamasında, “Bugüne kadar Alanya’da yaşanan hizmet eksikliklerini, geciken işleri ve vatandaşın çektiği çileyi dile getiren hep biz olmuştuk. Artık CHP’nin kendi grup sözcüsü de, Büyükşehir Belediyesinin sahadaki yönetim zafiyetini açıkça itiraf etmiş oldu. Kestel merkezde bir aydır bitirilemeyen kazı ve yama çalışmaları üzerinden yapılan bu isyan, aslında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl bir yönetim krizi yaşadığının açık göstergesidir. İhale süreçlerinden denetime, sahadaki uygulamadan hizmetin tamamlanmasına kadar sistemin işlemediği artık CHP’liler tarafından bile kabul edilmektedir. Bugün gelinen noktada; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışı sadece Alanya halkını değil, kendi meclis üyelerini ve parti yöneticilerini bile bezdirmiştir. Bizim eleştirilerimiz siyasi polemik değil, Alanya’nın hakkını savunma mücadelesidir. Sayın Haydar Uyar’ın bu çıkışı da, yıllardır dile getirdiğimiz sorunların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Temennimiz; Büyükşehir Belediyesi'nin iç çekişmelerle değil, Alanya’nın bekleyen altyapı, yol, çevre ve şehircilik sorunlarıyla ilgilenmesidir. Çünkü bu şehir, ihmali de, mazereti de hak etmiyor” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi