ABD-İsrail ekseni ile İran arasında alevlenen ve dördüncü gününe giren şiddetli savaşta, Akdeniz çanağını sarsan yepyeni bir cephe daha açıldı. Turizm başkenti Alanya'da da bölgesel güvenlik, yerel ekonomi ve uluslararası uçuşlar açısından büyük bir endişeyle takip edilen krizde korkulan oldu. İsrail ordusu, Ortadoğu'daki ateşi daha da harlayarak Lübnan'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı başlattığını resmen ilan etti. Sabah saatlerinde başkent Beyrut'un üzerine adeta bomba yağdıran İsrail ordusunun bu şok edici kara harekatı hamlesi, tüm dünyada alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

BEYRUT'TA HİZBULLAH KALESİ VURULDU

Kara işgalinden hemen önce havadan dehşet saçan İsrail güçleri, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, Beyrut'un güneyinde yer alan ve Hizbullah'ın en güçlü kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef aldı. Bölgedeki Harat Hıreyk mahallesinde ardı ardına yaşanan şiddetli patlamaların ardından, Hizbullah'a ait olan el-Menar TV binasının bombardımanla yerle bir edildiği bildirildi.

SALDIRI ÖNCESİ KIRMIZI İŞARETLİ HARİTA

İsrail ordusu, havadan ve denizden yürüttüğü ağır bombardıman öncesinde sosyal medya üzerinden kan donduran bir tehdit mesajı yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde yer alan spesifik bir binayı harita üzerinde kırmızıyla işaretledi. Adraee, söz konusu yapının Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek, şiddetli bir saldırı yapılacağını belirtti ve bölgede yaşayan sivillerden binadan derhal en az 300 metre uzaklaşmalarını talep etti.

LÜBNAN BAŞBAKANI SİLAH BIRAK DEMİŞTİ

Kara saldırısıyla zirveye tırmanan krizin siyasi ayağında da dün tarihi anlar yaşanmıştı. Hizbullah'ın savaşa resmen taraf olduğunu ilan etmesinden sadece saatler sonra kameralar karşısına geçen Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, şok bir karara imza atmıştı. Örgütün tüm askeri faaliyetlerini "yasadışı" olarak tanımlayan Başbakan Salam, Hizbullah'tan derhal silahlarını teslim etmesini istemiş ve örgütün rolünün bundan böyle sadece siyasi arenayla kısıtlandırıldığını duyurmuştu.

SİREN SESLERİ VE GECE YARISI BOMBARDIMANI

Bölgeyi kara savaşına sürükleyen olaylar silsilesi, dün gece saatlerinde çalan acı sirenlerle başlamıştı. İsrail ordusu, Lübnan topraklarından ateşlenen füzelerin tespit edildiğini ve ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm verildiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin hemen ardından faturayı Hizbullah'a kesen İsrail güçleri, Lübnan geneline yönelik misilleme hava saldırılarının düğmesine basmış, gece boyu ve bugün başkent Beyrut semaları dahil ülkenin birçok noktası patlama sesleriyle sarsılmıştı.