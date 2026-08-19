Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanlarını neredeyse tamamen doldurdu. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, açılan 2 bin 649 kontenjanın 2 bin 640'ı tercih edildi ve kurumun genel doluluk oranı yüzde 99,66 olarak kayıtlara geçti.

ÖN LİSANS PROGRAMLARINDA FİRE VERİLMEDİ

Geçtiğimiz yıl yüzde 99,49 olan ön lisans doluluk oranı, 2026 itibarıyla yüzde 100 seviyesine çıktı. ALTSO, ALTSO

Turizm, Akseki, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı ve Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokullarına ayrılan 1.225 kontenjanın tamamı öğrenciler tarafından tercih edildi. Lisans düzeyinde ise 1.424 kontenjanın 1.415'i dolarken, bu alandaki oran yüzde 98,94'ten yüzde 99,37'ye yükseldi.

HANGİ FAKÜLTELER TAMAMEN DOLDU?

Tıp, Diş Hekimliği, Rafet Kayış Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Turizm, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık fakültelerindeki tüm bölümler firesiz doldu. Eğitim Fakültesi'nde ise mevcut 7 programın 6'sı yüzde 100 doluluk başarısı gösterdi.

İSTİKRARLI ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

ALKÜ'nün 2025'te yüzde 99,18 olan genel tercih edilme oranını 2026'da 0,48 puanlık bir artışla yukarı taşıması, üniversitenin istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor. Kontenjanların maksimum kapasiteye yakın oranda dolması, Alanya'nın yükseköğretim alanındaki bölgesel cazibesini koruduğuna işaret ediyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN'DAN DEĞERLENDİRME

Sonuçları değerlendiren ALKÜ

Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, elde edilen tablonun üniversiteye duyulan güvenin bir yansıması olduğunu bildirdi. Yeni öğrencileri tebrik eden Rektör Türkdoğan, "Özellikle ön lisans programlarımızda yüzde 100'e ulaşmamız ve lisans oranlarımızın geçen yıla göre artış göstermesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizi geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.