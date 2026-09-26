A Milli Futbol Takımı, UEFA

Uluslar A Ligi 1. Grup ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarında kaleci Uğurcan Çakır'ın oyun dışında kalması mücadelenin en kritik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Maçın 84. dakikasında orta alandan savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Bradley Barcola, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Hızlı gelişen atakta kalesini terk eden Çakır, rakibinin vuruşunu engelleyerek kalesindeki tehlikeyi savuşturdu.

VAR İNCELEMESİ KARARI DEĞİŞTİRDİ

Oyunun durmasının ardından maçın hakemi Felix Zwayer, VAR odasından gelen uyarı üzerine kenara geldi. Pozisyonu 87. dakikada saha kenarındaki ekrandan detaylı şekilde inceleyen Zwayer, Uğurcan Çakır'ın topa ceza sahası dışında eliyle müdahale ettiğine hükmetti. Bu kararın ardından milli kaleci doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İTALYA SINAVINDA FORMA GİYEMEYECEK

Alınan mağlubiyetin yanı sıra yaşanan bu ihraç, millilerin bir sonraki maçı öncesi kadro planlamasını etkiledi. Aktarılan maç takvimine göre, A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Kırmızı kart cezalısı durumuna düşen Uğurcan Çakır, bu zorlu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.