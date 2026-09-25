ALANYA Belediyespor’da hafta sonu farklı branş ve yaş kategorilerinde maç heyecanı yaşanacak. Kulübün erkek voleybol A Takımı, basketbol, voleybol ve futbol altyapı ekipleri 26-29 Eylül tarihlerinde sahaya çıkacak.

A TAKIM ANKARA’DA ÜÇ MAÇA ÇIKACAK

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol A Takımı, Ankara’da düzenlenecek Başkent Voleybol Turnuvası’nda üç hazırlık maçına çıkacak. Alanya temsilcisi, 27 Eylül’de saat 13.00’te Spor Toto ile karşılaşacak. Takım, 28 Eylül saat 16.00’da Azerbaycan temsilcisi Ordu VK, 29 Eylül saat 13.00’te ise İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile mücadele edecek. Karşılaşmalar TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu’nda oynanacak.

BASKETBOL TAKIMLARI AKSU’DA

Alanya Belediyespor’un U16 kız ve erkek basketbol takımları, 26 Eylül Cumartesi günü Aksu Spor Salonu’nda sahaya çıkacak. U16 Kız Takımı saat 11.00’de Antalya Yetenek Akademi ile karşılaşırken, U16 Erkek Takımı saat 12.30’da Urcu Spor Kulübü ile mücadele edecek.

KÜÇÜK VE MİDİ KIZLAR SAHADA

Voleybol altyapısında ise iki takım 27 Eylül Pazar günü Alanya Atatürk Spor Salonu’nda lig maçına çıkacak. Küçük Kız Süper Lig’de Alanya Belediyespor, saat 13.00’te Manavgat Belediyespor’u konuk edecek. Midi Kız Gelişim Ligi’nde ise Alanya temsilcisi saat 15.30’da Manavgat 60. Yıl Spor Kulübü ile karşılaşacak.

U14 VE U15’İN RAKİBİ 1923 AFYONKARAHİSAR

TFF Gelişim Ligleri’nde mücadele eden Alanya Belediyespor U14 ve U15 futbol takımları da 27 Eylül Pazar günü İncekum Sahası’nda 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü’nü ağırlayacak. U14 karşılaşması saat 11.00’de, U15 mücadelesi ise saat 13.00’te başlayacak. Alanya Belediyespor, dört gün boyunca farklı branşlarda sahaya çıkacak takımlarıyla hem yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek hem de resmi lig müsabakalarında Alanya’yı temsil edecek.

Kaynak: Alanya Belediyespor