Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.

2023 yılında CHP ile aynı masaya oturduklarını söyleyen Babacan, kimseyle bir sorunu olmadığını ve AK Parti ile de aynı masada yer alabileceğini belirtti.

AK Parti'den bahsederken "kurucusu olduğum parti" diyen Babacan, kapıyı tamamen kapatmadığını söyledi.

Yıldız TV ekranlarında Adnan Onay'ın, "Bundan sonra olabilir mi? Yine o çatı altında yer alıp, böyle bir görevi üstlenme gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Yoksa o kapıyı tamamen kapatıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Babacan, şöyle dedi;

"KİMSEYLE SORUNUM YOK"

"Bakın bizim kimseyle şahsi bir sorunumuz yok. Bizim Tayyip Bey'le de hiçbir şahsi sorunumuz yok.

Belki ara ara belli noktalarda Türkiye'nin performans gösterdiği, iyi olduğu alanlar var mesela savunma sanayii gibi ama politika alanlarının kahir ekseriyetinde sorunlar var.

"TAYYİP BEY'LE TEKRAR ÇALIŞMAMIZ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Dolayısıyla bizim şöyle ya da böyle Tayyip Bey'le tekrar çalışmamız ancak ülkenin yarınlarıyla ilgili çok net bir iradede buluşmakla söz konusu olabilir.

"TEMEL KONULARDA MUTABIK KALIRSAK NİYE OLMASIN"

Eğer temel konularda mutabık kalırsak niçin olmasın? Yani bu konularda mutabık kalırsak niçin olmasın?

"BEN KURUCUSU OLDUĞUM PARTİ İLE NİYE MASAYA OTURMAYAYIM"

Biz bakın 2023 seçimlerinde CHP ile bile aynı masada oturmuşuz.

Yani CHP ile bile aynı masada oturmuşuz da ben kendi kurucusu olduğum parti, AK Parti ile niye aynı masada oturmayayım ki?

Ama o masada oturunca ne yapacağımız önemli."