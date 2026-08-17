Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan bir videodaki ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Ertürk, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturmaya konu olan videoda Ertürk, iktidar değişimi ve Yüksek Seçim Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ertürk konuşmasında, “Bakın artık iktidar değişecek; ama acılı ama acısız. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkecek” ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın söz konusu ifadeler üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Ertürk gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Türker Ertürk, 1957 yılında Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini İstanbul’da, ortaöğrenimini Ankara ve Trabzon’da tamamlayan Ertürk, 1971 yılında Heybeliada’daki Deniz Lisesine girdi. Deniz Harp Okulundan mezun olduktan sonra 1979 yılında subay olarak Deniz Kuvvetleri bünyesinde göreve başladı.

Yaklaşık 15 yıl gemilerde görev yapan Ertürk; binbaşı rütbesindeyken Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesindeyken Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, albay rütbesindeyken ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.