KAZA, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle tali yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gültepe’den Manavgat şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 07 BPG 771 plakalı motosiklet, tali yolda ilerlediği sırada önündeki araca çarptı.
ANİDEN DURAN ARACA ÇARPTI
İddiaya göre 07 CIE 321 plakalı aracın sürücüsü, D-400 Karayolu’ndan tali yola dönen araçları fark edince aniden durdu. Bu sırada aynı yönde arkadan gelen motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaşanan kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ
Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün sağlık durumu kontrol edildi. Yaralanan sürücü, kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletin tali yolda ilerlediği, önündeki aracın durmasının ardından motosikletin araca arkadan çarptığı anların görüntülendiği belirtildi.