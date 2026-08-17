Antalya Döşemealtı’nda boya yüklü bir TIR’ın devrilmesi sonrası yola saçılan mor boya, bölgeden geçen araçların lastiklerinden kaportalarına kadar birçok bölümünü kapladı.

Kaza, 16 Ağustos akşamı Dağbeli mevkisinde meydana geldi. Demirören Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, seyir halindeki boya yüklü TIR henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

MOR BOYA YOLA VE ÇEVREYE SAÇILDI

TIR’ın kasasında bulunan boya kutuları kazanın etkisiyle yola savruldu. Kutulardan akan mor boya yol yüzeyine yayıldı. Kaza sırasında güzergahtan geçen bazı sürücüler de boya bulunan bölümden araçlarıyla geçmek zorunda kaldı.

Mor boya araçların lastiklerine, jantlarına, plakalarına ve kaportalarının bazı bölümlerine bulaştı. Sürücüler araçlarını temizlemek için çevredeki akaryakıt istasyonlarına yöneldi.

ARAÇLAR AKARYAKIT İSTASYONUNDA TEMİZLENDİ

İstasyona gelen araçların farklı bölümlerinin mora boyandığı görüldü. Sürücülerin araçlarındaki boyayı çıkarmaya çalıştığı anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Özellikle kuruyan boya kalıntılarının araç yüzeyinden çıkarılması sırasında kaporta ve jantlara zarar verilmemesi gerekiyor. Kullanılacak temizlik ürününün aracın boya ve kaplama yüzeyine uygun olması önem taşıyor.

Kazanın ardından TIR’ın kaldırılması ve yola yayılan boyanın temizlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.