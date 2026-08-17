Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve Alihan Kuriş'in de şüphelileri arasında bulunduğu soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Kuriş'in savcılık ifadesinde mesleği, şirketleri, banka hesabı, gayrimenkulleri ve aylık gelirine ilişkin verdiği bilgiler dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından 32 şüpheli tutuklandı. Kuriş, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

AYLIK GELİRİNİ 380 BİN LİRA OLARAK AÇIKLADI

Kuriş, ifadesinde ortalama aylık gelirinin yaklaşık 380 bin lira olduğunu belirtti. Bu gelirin şirketten aldığı maaş ile kira gelirlerinden oluştuğunu söyledi.

Uzun yıllardır İş Bankası'nda vadesiz hesabı bulunduğunu anlatan Kuriş, şahsi işlemleri için kullandığı bu hesapta hatırladığı kadarıyla yaklaşık 650 bin lira bulunduğunu ifade etti. Hesaptaki otomatik ödemeler nedeniyle tutarın değişebileceğini de ekledi.

Şirketlerinin ticari hesaplarının ise farklı bankalarda bulunduğunu belirten Kuriş, bu hesapların muhasebe ve mali işler çalışanları tarafından takip edildiğini söyledi.

MİRAS KALAN GAYRİMENKULLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kuriş, adına kayıtlı bazı gayrimenkullerin babasından miras yoluyla geçtiğini ifade etti. Eşi ve çocukları adına gayrimenkul bulunmadığını, eşinin üzerine ise 2022 model bir araç kayıtlı olduğunu anlattı.

Evindeki aramalarda bulunan altınlarla ilgili de açıklama yapan Kuriş, bunların düğün takıları, kişisel birikimleri ve çocuklarına hediye edilen ziynet eşyaları olduğunu savundu.

İNŞAAT VE MİMARLIK ŞİRKETİNİ 2005'TE KURDU

Kuriş, İstanbul Üsküdar'da büyüdüğünü, ilk ve ortaöğretiminin ardından Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduğunu anlattı. 2005 yılında kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile mimarlık ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirket kurduğunu söyledi.

Şirketin proje ve inşaat işleri yaptığını belirten Kuriş, yapı müteahhitliği faaliyetlerinin yanı sıra daha önce dayısına ait bir gıda şirketinde ortaklığının bulunduğunu kaydetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kuriş, soruşturma dosyasındaki iddiaları reddederek kendisine yöneltilen suçlamalar kapsamında herhangi bir kişiye emir veya talimat vermediğini savundu. Dosyada adı geçen bazı kişilerle ilişkilerinin ise ticari, komşuluk veya vakıf faaliyetlerinden kaynaklandığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddiaları kapsamında yürütülüyor. Bu suçlamalar soruşturma aşamasında bulunuyor ve şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş'in adı kamuoyunda özellikle 2016'dan sonra Süleymancılar olarak bilinen dini grubun yönetimiyle birlikte anılmaya başladı. Kuriş, Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünün ardından grubun liderliğiyle ilişkilendirilen isim oldu.

Kamuya açık biyografi kayıtlarında yüksek mimar olarak tanıtılan Kuriş'in, grubun kurs ve eğitim yapılarının projelerinde görev aldığına ilişkin bilgiler de bulunuyor. Kuriş ise son soruşturmadaki ifadesinde mimarlık eğitimi aldığını ve kardeşiyle 2005'ten bu yana inşaat ve proje alanında ticari faaliyet yürüttüğünü anlattı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağustos 2026'da çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon farklı illerdeki adreslere yönelik gerçekleştirildi ve Alihan Kuriş de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmanın odağında şüpheliler arasındaki mali ve ticari ilişkiler ile para hareketleri bulunuyor. Dosyaya ilişkin adli süreç devam ederken Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki iddiaların hukuki niteliğini yargılama süreci belirleyecek.