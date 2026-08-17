Akdeniz Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri bir araya getiren Akdeniz Çevre Platformu, mikroplastik tehdidine karşı harekete geçiyor. Platform temsilcileri, 18 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Antalya Konyaaltı Plajı Varyant altında yapacakları basın açıklamasıyla yeni eylem planlarını duyuracak.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Akdeniz ekosistemini tehdit eden mikroplastik kirliliğinin nedenleri ve çevresel boyutları kamuoyu ile paylaşılacak. "Mavi Vatan, Mavi poşet" sloganıyla yürütülecek Proje Mavi kampanyasının detayları da bu buluşmada aktarılacak.

DENİZ YÜZEYİNDE ÜÇ YILLIK TEMİZLİK

Proje Mavi kapsamında, evsel atıkların kaynağında ayrıştırılarak plastik, cam ve kartonların mavi poşetlerde toplanması hedefleniyor. Çalışmanın ikinci ayağında ise deniz yüzeyi ve plajlarda kano ile SUP'lar kullanılarak üç yıl boyunca düzenli temizlik yapılacağı bildirildi. Temizlik faaliyetlerinde katılımcıların balık kepçeleri ve özel geliştirilmiş keseler kullanacağı aktarıldı.

ULUSLARARASI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Platformun yürüttüğü çalışmalar sadece saha temizliğiyle sınırlı kalmıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere kapsamlı bir şikayet raporu hazırlandığı duyuruldu. Raporda, Türkiye'ye atık ihraç eden çöp brokerleri, yabancı markalar ile İngiltere ve Avrupa'daki kurumların çevre hukuku yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair iddialar yer alıyor.

Bu raporların uluslararası davalarda delil olarak kullanılması planlanırken, Mersin Barosu ve Adana Barosu başta olmak üzere hukukçulara uluslararası mahkemelerde dava açmaları için çağrı yapılacağı belirtildi. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği çatısı altında acil olarak bir Mikroplastik Çevre Hukuku Komisyonu kurulması talep edilecek.

AKDENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz havzasında biriken mikroplastikler, deniz canlılarının besin zincirine karışarak hem biyoçeşitliliği hem de bölgenin en önemli geçim kaynağı olan balıkçılık ve turizm sektörlerini yakından ilgilendiriyor. Kıta sahanlığı ve kıyı şeridindeki kirliliğin önlenmesinin, Antalya ve çevre illerdeki sürdürülebilir turizm açısından kritik bir muhtemel etki yaratacağı değerlendiriliyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ VE ÇAĞRI

Proje Mavi'nin ilk saha uygulaması 21 Ağustos Cuma günü saat 09.00'da Konyaaltı Plajı Varyant altında başlatılacak. Etkinliğe katılacak çevre gönüllülerinin mavi çöp poşetleri ve balık kepçeleriyle gelmeleri istenirken, özel mikroplastik keselerinin ücretsiz dağıtılacağı açıklandı.

Temizlik seferberliğinin Antalya sonrasındaki durakları da netleşti. Projenin ikinci etabının 24-27

Ağustos tarihleri arasında Mersin'de Viranşehir-Susanoğlu sahilinde, üçüncü etabının ise 28 Ağustos Cuma günü Adana Karataş'ta yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.