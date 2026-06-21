Son yıllarda alternatif konaklama seçenekleri arasında öne çıkan villa turizmi, özellikle Kaş ve Kalkan bölgesinde her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Muhteşem deniz manzaraları, özel havuzları ve kalabalıktan uzak tatil imkanı sunan villalar, hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen tatilciler tarafından yoğun talep görüyor.

Bölgede bulunan binlerce villa, özellikle yaz sezonunda ve okul tatillerinde yüksek doluluk oranlarına ulaşıyor. Villalar; çocuklu aileler, kalabalık arkadaş grupları, genç çiftler ve balayı tatilcileri tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Haftalık Fiyatlar 50 Bin TL'den Başlıyor

Sektör temsilcisi Hüseyin Gençer, Kaş ve Kalkan'da her bütçeye uygun villa seçeneklerinin bulunduğunu belirterek, fiyatların villanın özelliklerine göre değişiklik gösterdiğini söyledi.

Gençer, "Haftalık villa kiralama fiyatları yaklaşık 50 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar villanın deniz manzarası, lüks seviyesi, kapasitesi ve konumuna göre farklılık gösteriyor. Her villanın kendine özgü bir fiyat politikası bulunuyor. Ancak genel olarak başlangıç fiyatları 50 bin TL seviyesinde" dedi.

Geçen yıla göre fiyatlarda ortalama yüzde 20 oranında artış yaşandığını ifade eden Gençer, bu artışın Türkiye genelindeki enflasyon oranının altında kaldığını söyledi.

Avrupa'dan Yoğun Talep

Villa turizmine olan ilginin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını belirten Gençer, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bölgeyi yoğun şekilde tercih ettiğini ifade etti.

Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türklerin Kaş ve Kalkan'a büyük ilgi gösterdiğini belirten Gençer, dış pazarda ise İngiltere başta olmak üzere Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen turistlerin öne çıktığını söyledi.

"İnsanlar Daha Özel Bir Tatil İstiyor"

Villa tatilinin en büyük avantajının misafirlere özel ve bağımsız yaşam alanı sunması olduğunu vurgulayan Hüseyin Gençer, yeni nesil tatil anlayışında insanların daha izole ve kişisel alanlara yöneldiğini kaydetti.

Gençer, "Misafirler artık havuzlarını ve yaşam alanlarını yalnızca kendilerinin kullandığı, daha sakin ve özel bir tatil deneyimi arıyor. Villa tatili bu beklentiyi karşılıyor. Bu nedenle villa turizmi sektörü her geçen yıl büyümeye devam ediyor" diye konuştu.

Doğal güzellikleri, eşsiz koyları ve lüks konaklama seçenekleriyle öne çıkan Kaş ve Kalkan, 2025 yaz sezonunda da villa turizminin en önemli merkezleri arasında yer almayı sürdürüyor.