Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen olayda, herhangi bir can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların daireden yükselen dumanları fark etmesi üzerine durum hızla yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık görevlileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YANGIN DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye birimleri, alevleri kontrol altına alarak yangının alt katlara yayılmasını engelledi. Sahadaki ekiplerin aktardığına göre, zamanında yapılan müdahale alevlerin tüm binayı sarmasını önledi ve olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri, yangının kesin çıkış sebebini aydınlatmak amacıyla binada inceleme başlattı.