​Kaymakam Öztürk’e ziyaretinde; Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez eşlik etti.

​Pazar alanını gezerek tezgahları tek tek inceleyen Kaymakam Öztürk, hem pazar esnafıyla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Öztürk, kendisine iletilen talep ve sorunları yerinde dinledi.

​Pazar esnafının çalışma koşulları ve yerel ticaretin durumu hakkında bilgi alan Öztürk, Mahmutlar halkının huzuru ve güvenliği için sahada olmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, pazar yerindeki genel incelemelerin ardından sona erdi.

