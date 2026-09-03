Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki vefatına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen şüpheli ölüm soruşturmasında çok kritik bir eşik aşıldı. Dosya kapsamında ilk somut gözaltı kararı uygulanarak Denizolgun’un özel doktoru N.D. emniyet güçlerince yakalandı.

Hastanedeki Operasyonla Yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen adli soruşturma doğrultusunda operasyon için harekete geçti. Şüpheli doktor N.D., görev yaptığı Hisar Hastanesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü ve emniyete sevk işlemlerinin ardından şüphelinin sorgusuna başlandığı bildirildi.

"Yalan Tanıklık" Suçlaması ve Adliye Süreci

Daha önce yürütülen incelemelerde dosya kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade veren doktor N.D.’nin, elde edilen yeni deliller, bilirkişi raporları ve çelişkili beyanlar doğrultusunda konumu değişti. N.D.'nin emniyetteki işlemleri ilk etapta "yalan tanıklık" suçlamasıyla sürdürülüyor.

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından şüpheli doktor N.D.’nin, yarın sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’na getirileceği ve dosyanın soruşturma savcısına ifade vereceği öğrenildi.

Mezar Açılmış, Bilirkişi Raporu "Şüpheli Ölüm" Demişti

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmeler, geçtiğimiz haftalarda yapılan fethi kabir (mezar açma) işlemi ve hazırlanan adli tıp uzmanı bilirkişi raporuyla hız kazanmıştı. 2016 yılında "beyin kanamasına bağlı doğal ölüm" olarak kaydedilen dosya, otopsi fotoğrafları ve görüntülerinin incelenmesi neticesinde göğüs bölgesindeki ekimozlar (doku içi kanamalar) ve ağır metal izleri nedeniyle yeniden açılmıştı. Bilirkişi raporunda, Denizolgun’un kasten öldürülmüş olma ihtimalinin dışlanamayacağı vurgulanmış ve süreç "kasten öldürme" şüphesiyle genişletilmişti.

Doktor N.D.’nin Savcılıkta vereceği ifadenin, soruşturmadaki kilit noktaları ve olayın arka planını aydınlatması bekleniyor.