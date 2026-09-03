Antalya'nın merkez ilçelerinden Kepez'i temsil eden Kepezspor, 2026/2027 sezonu hazırlıkları kapsamında yeni kadro yapılanmasını tamamladı. Kulüp tarafından düzenlenen organizasyonda, transfer döneminde anlaşmaya varılan 28 futbolcu için toplu imza töreni gerçekleştirildi.

Törende kulüp yönetimi, teknik heyet ve yeni transferler bir araya geldi. Kepezspor Başkanı Mehmet Akbaba'nın yaptığı açıklamaya göre, atılan imzalar kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusundaki ilk adımı temsil ediyor. Akbaba, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ve taraftarların desteğiyle takımı ligde daha üst sıralara taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Transfer döneminde yürütülen çalışmalara ilişkin detayları paylaşan Sportif Direktör Göksel Özdemir, takımın genel yapısının neredeyse tamamen değiştiğini aktardı. İç transferde yalnızca 5-6 oyuncunun takımda tutulduğu, altyapıdan gelen isimlerin yanı sıra dış transferlerle ekibin güçlendirildiği duyuruldu.

YENİ SEZONDA NASIL BİR TAKIM İZLENECEK?

Yapılan 28 kişilik geniş çaplı transfer operasyonu, kulübün önümüzdeki dönemde koşu mesafesi yüksek ve mücadeleci bir oyun sistemine geçiş yapacağına işaret ediyor. Gençleştirilmiş kadro yapısı, uzun lig maratonunda fiziksel dirence dayalı, dinamik bir stratejinin benimseneceğini gösteriyor.