Alanya’da Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak Corendon Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde başladı. Teknik Direktör João Pereira yönetimindeki turuncu-yeşilliler, haftanın ilk çalışmasında fiziksel hazırlığın yanı sıra pas ve koordinasyona ağırlık verdi.

İLK ANTRENMANDA PAS VE KOORDİNASYON ÇALIŞMASI

Alanyaspor’un antrenmanı dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınma bölümünün ardından futbolcular pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Teknik ekibin programı doğrultusunda devam eden idmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Turuncu-yeşilli ekip, Rize deplasmanı öncesindeki hazırlıklarını Alanya’da yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. Teknik heyetin hafta boyunca taktik çalışmalara da ağırlık vermesi bekleniyor.

SÜPER LİG’DE DÖRDÜNCÜ HAFTA SINAVI

Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele Süper Lig’in 4. hafta programında yer alıyor. Karşılaşma 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Rize’de oynanacak.

Karadeniz temsilcisi sezona Konyaspor deplasmanındaki galibiyetle başladı, ardından sahasında Samsunspor’a mağlup oldu. Çaykur Rizespor, üçüncü haftada ise Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Böylece Alanyaspor’un karşılaşacağı rakip ilk üç haftada iki galibiyet elde etti.

ALANYASPOR YENİ SEZONA DEPLASMANDA BAŞLADI

João Pereira yönetimindeki Alanyaspor, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-yeşillilerin bu karşılaşmadaki golünü Ruan Duarte kaydetmişti. Takım, sezon öncesi hazırlıklarına da 6 Temmuz’da Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde başlamış; ardından Burdur ve Erzurum’da iki etaplı kamp programı uygulamıştı.

Rize karşılaşması için hazırlık süreci devam ederken Alanyaspor’da antrenman programının önümüzdeki günlerde maçın taktik planına yönelik çalışmalarla sürmesi bekleniyor.