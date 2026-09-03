Alanyaspor yönetimi, Antalya’daki temasları kapsamında kısa süre önce yeni görevlerine atanan iki ismi makamlarında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ile Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez’le ayrı ayrı bir araya geldi.

İLK DURAK CELAL TEKİN’İN MAKAMI OLDU

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Başkan Vekilleri Ahmet Paşaoğlu ve Hasan Uysal ile Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu’nun yer aldığı heyetin ilk ziyareti Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına oldu. Alanya’da daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Celal Tekin, Haziran 2026’da yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığından Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı.

Alanya’daki görev döneminden dolayı kenti ve Alanyaspor’u yakından tanıyan Tekin, görüşmede turuncu-yeşilli kulübün yönetim yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alanyaspor’u mali yapısı ve sportif performansıyla örnek gösterilebilecek bir kulüp olarak nitelendiren Tekin, Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetimin çalışmalarına ilişkin olumlu görüşlerini paylaştı.

İKİNCİ ZİYARET ANTALYA JANDARMASINA

Alanyaspor heyetinin Antalya’daki ikinci durağı İl Jandarma Komutanlığı oldu. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Ağustos ayında Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Tümgeneral Hüseyin Bekmez’i ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

15 Ağustos 2026’da yayımlanan atama kararıyla Antalya’daki jandarma komuta kademesi değişmiş, Jandarma Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Tümgeneral Ahmet Kavukcu’nun yerine Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştı. Bekmez, göreve başlamasının ardından Antalya’daki güvenlik teşkilatının yönetimini devraldı.

ALANYASPOR’UN MAÇ GÜVENLİĞİ DE KONUŞULDU

Görüşmede Alanyaspor karşılaşmalarının güvenliği de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Tümgeneral Bekmez, Alanyaspor’un maçlarını jandarma sorumluluk bölgesinde oynayan tek Süper Lig takımı olduğunu belirterek kulübün doğrudan görev alanlarında bulunduğunu ifade etti. Bekmez, turizm merkezi Alanya’da karşılaşmaların huzur ve güven içinde tamamlanması için gerekli güvenlik tedbirlerinin sürdürüleceğini kaydetti.

Alanyaspor’un iç saha karşılaşmalarını oynadığı Oba Stadı ve çevresindeki güvenlik uygulamaları, bu nedenle Antalya İl Jandarma Komutanlığının görev alanıyla doğrudan bağlantı taşıyor. Özellikle Süper Lig maçlarında taraftar hareketliliği ve trafik yoğunluğunun yönetilmesi, kentteki sportif organizasyonların güvenlik boyutunun önemli başlıkları arasında bulunuyor.

YENİ GÖREVLERİ İÇİN FORMA HEDİYE EDİLDİ

Alanyaspor yönetimi her iki görüşmede de Celal Tekin ile Tümgeneral Hüseyin Bekmez’e yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. Ziyaretlerin sonunda iki isme de üzerlerinde isimlerinin bulunduğu Alanyaspor formaları takdim edildi ve görüşmeler hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle tamamlandı.