Cimrin açıklamasında, “Turizm, ülkemizin en güçlü döviz kazandırıcı sektörlerinden biri olmasının yanı sıra, istihdam ve bölgesel kalkınma açısından da kritik bir rol üstlenmektedir. Hükümetimizin turizmi stratejik bir sektör olarak konumlandıran yaklaşımı, bu alanda atılan kararlı adımlarla açık şekilde ortaya konmaktadır. Bölgemizde zaman zaman yaşanan güvenlik kaynaklı gelişmelere rağmen, Türkiye’nin uluslararası ölçekte güvenli bir destinasyon olarak öne çıkması tesadüf değildir. Bu durum, devletimizin güçlü altyapısı, etkin yönetimi ve istikrar odaklı politikalarının bir sonucudur. Türkiye, misafirlerine güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir bir turizm deneyimi sunmaya devam etmektedir. Sayın bakanımızın turizmde belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında sergilediği proaktif yaklaşım ve güçlü vizyon, sektörümüz adına önemli bir güven unsurudur. Açıklanan bu tür stratejik kararlar, bakanlığımızın uyguladığı kapsamlı eylem planının somut adımları olarak değerlendirilmelidir. Enerji fiyatlarındaki artış, havayolu arzındaki daralma ve maliyetlere yansıyan genel artışlar sektörümüz üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu gelişmeler karşısında açıklanan Turizm Destek Paketi ile sektöre 60 milyar lira tutarında ilave teminat ve kredi imkânı sağlanması, finansmana erişimin kolaylaştırılması açısından son derece kıymetlidir. Konaklama vergisinin yüzde 1 seviyesine çekilmesi kararı ise doğrudan doğruya sektörümüzün rekabet gücünü artıracak ve işletmelerimizin maliyet yönetimine önemli katkı sağlayacaktır. Özellikle uluslararası pazarda artan rekabet koşulları göz önüne alındığında, bu karar Türkiye’yi fiyat avantajı açısından daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Alanya özelinde değerlendirdiğimizde, alınan bu kararların bölgemizin turizm performansına doğrudan ve olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de turizm sektörünü güçlendiren, büyüten ve uluslararası alanda daha rekabetçi hale getiren politikaların kararlılıkla devam edeceğini öngörüyoruz. Bu vesileyle, başta sayın bakanımız olmak üzere hükümetimize ve ilgili tüm kurumlarımıza sektörümüze sağladıkları destekler için teşekkür ediyor, alınan kararların ülkemiz ve Alanya turizmi için hayırlı olmasını diliyoruz.”

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR