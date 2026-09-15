Alanyaspor, Çorum ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde start verdi. Teknik direktör João Pereira yönetiminde sahaya inen takım, maçın fiziksel ve taktiksel altyapısını oluşturmak üzere çalışmalara başladı.

Kulüp kaynaklarına göre, günün ilk idmanı dinamik ısınma hareketleriyle gerçekleştirildi. Isınma evresinin ardından futbolcular pas ve koordinasyon çalışmaları yaparak antrenman temposunu yukarı çekti.

TAKIM HANGİ TAKTİĞE ODAKLANDI?

Teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda idman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi. Pereira'nın takımın topa sahip olma ve baskı altında hızlı karar verme pratiklerini geliştirmek amacıyla dar alan organizasyonlarına ağırlık verdiği biliniyor. Turuncu yeşilli ekibin Çorum karşılaşmasına kadar bu taktiksel disiplin üzerinden hazırlıklarını sürdürmesi planlanıyor.