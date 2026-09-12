Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma, her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı 5. dakikada ev sahibi ekipten geldi. Duarte'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fatih'in şutu direkten döndü. Maçın 28. dakikasında Göztepe öne geçti. Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Rhaldney, topu ağlara göndererek ilk yarının skorunu 1-0 olarak belirledi.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

İkinci yarıda hücum hattında daha etkili olan Alanyaspor, 63. dakikada beraberliği yakaladı. Cedric ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Fernandes, sert bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Sözcü'nün aktardığı maç raporuna göre, bu golden kısa süre sonra 69. dakikada Akonnor'un yerde kalmasıyla Göztepe penaltı itirazında bulundu.

VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. 73. dakikada topun başına geçen Juan, konuk ekibi yeniden öne geçirdi. Ancak Alanyaspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. Sadece iki dakika sonra, 75. dakikada Hagi'nin ortasını iyi değerlendiren Makouta, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye taşıyan golü kaydetti.

ALANYASPOR'UN GERİ DÖNÜŞ REFLEKSİ

Karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen maçtan kopmayan Alanyaspor, hızlı reaksiyon göstererek sahadan puan çıkarmayı başardı. Özellikle yenilen penaltı golünün hemen ardından gelen beraberlik sayısı, takımın maç içindeki direncini ortaya koydu. Mücadelede başka gol olmayınca ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.