Alanyaspor altyapısından Hüseyin Şen, Türkiye U18 Milli Takımı'nın Portekiz'de düzenlenecek Uluslararası Porto Turnuvası için belirlenen aday kadrosuna davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadroda yer alan genç futbolcu, Alanya'yı ay-yıldızlı ekipte temsil etme fırsatı yakaladı.

ÖNCE KAMP, ARDINDAN PORTEKİZ YOLCULUĞU

TFF'nin 11 Eylül'de duyurduğu programa göre aday kadroya çağrılan futbolcular 21 Eylül'de İstanbul'da toplanacak. U18 Milli Takımı, bir gün sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kampa girecek. Teknik direktör Eyüp Saka yönetimindeki ekip, hazırlıkların ardından 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek turnuvada mücadele edecek.

Hüseyin Şen, TFF'nin Porto Turnuvası kadro listesinde savunma oyuncuları arasında gösterildi. 23 futbolcudan oluşan aday kadroda Alanyaspor'u temsil eden tek isim Şen oldu.

ÜÇ FARKLI ÜLKEYLE KARŞILAŞACAKLAR

Türkiye'nin turnuvadaki ilk sınavı 29 Eylül'de Romanya karşısında olacak. Lousada'daki Estadio Municipal'de oynanacak mücadele TSİ 13.00'te başlayacak. Ay-yıldızlılar ikinci maçında 2 Ekim saat 13.00'te Özbekistan ile karşılaşacak.

U18 Milli Takımı turnuvayı ev sahibi Portekiz karşılaşmasıyla tamamlayacak. 5 Ekim'de Complexo Desportivo SC Freamunde'de oynanacak Portekiz-Türkiye mücadelesinin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklandı.

HÜSEYİN ŞEN DAHA ÖNCE DE MİLLİ KAMPTAYDI

Porto daveti, Hüseyin Şen'in son dönemde U18 Milli Takımı'na ikinci çağrısı oldu. TFF kayıtlarına göre Alanyasporlu futbolcu, 23-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen U18 Milli Takım hazırlık kampının aday kadrosunda da yer aldı. Şen, o kadroda orta saha oyuncuları arasında bulunuyordu.

Ağustos ayındaki kampta Alanyaspor'dan Hüseyin Şen'in yanı sıra Barış Baş da milli kadroya çağrılmıştı. Porto Turnuvası için açıklanan yeni listede ise Alanya temsilcisinden yalnızca Hüseyin Şen yer aldı. Alanyaspor da milli davetin ardından genç oyuncusunu tebrik ederek turnuvada başarı diledi.