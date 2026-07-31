YOĞUN iş temposu ve değişen yaşam alışkanlıkları nedeniyle birçok kişi akşam 19.00'dan sonra yemek yemek zorunda kalıyor. Uzmanlara göre önemli olan yalnızca yemeğin saati değil; tüketilen besinlerin kalitesi, porsiyon kontrolü ve öğünün uyku düzeniyle uyumlu olması.

AĞIR VE YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇININ

Geç saatlerde yağ oranı yüksek ve kızartılmış yiyecekler tüketmek; hazımsızlık, reflü ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarının görülme riskini artırır. Akşam öğünlerinde sebze, tam tahıllar ve yağsız protein kaynaklarından oluşan daha hafif seçenekler tercih edilmesi sindirim sistemini destekler.

PORSİYON KONTROLÜ ÖNEMLİ

Akşam saatlerinde enerji ihtiyacı genellikle gündüze göre daha düşük olduğundan büyük porsiyonlar gereksiz kalori alımına neden olur. Dengeli porsiyonlar tercih etmek hem kan şekeri dalgalanmasını önler hem de uzun vadede sağlıklı kilo yönetimini destekler.

YEMEK İLE UYKU ARASINDA EN AZ 2-3 SAAT

Yemekten hemen sonra yatmak mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına bağlı reflü belirtilerini artırıp uyku kalitesini olumsuz etkiler. Uzmanlar, sindirimin daha sağlıklı gerçekleşebilmesi için son öğün ile uyku arasında en az 2-3 saatlik bir süre bırakılmasını öneriyor.

PROTEİN VE LİF AĞIRLIKLI BESLENİN

Yağsız yoğurt, kefir, yumurta, baklagiller ve sebzeler gibi protein ve lif açısından zengin besinler daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu besinler aynı zamanda gece saatlerinde ani açlık hissinin ve gereksiz atıştırmaların önüne geçmeye yardımcı olur.

ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIK YERİNE SAĞLIKLI ALTERNATİFLER TERCİH EDİN

Gece saatlerinde tüketilen şekerli tatlılar ve rafine karbonhidratlar kan şekerinde hızlı yükselme ve düşüşlere neden olarak yeniden açlık hissini tetikler. Bunun yerine bir avuç çiğ kuruyemiş, meyve veya şekersiz yoğurt gibi besleyici seçenekler tercih etmek metabolik dengeyi korumaya destek olur.

Kaynak: CNN Türk