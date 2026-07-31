Alanya'nın yaz gecelerine renk katan konser organizasyonları tüm hızıyla devam ederken, Illusion Beach Club Hotel'de düzenlenen Aziz Kiraz konseri müzikseverlerden büyük ilgi gördü. El Alem Yeni Nesil Meyhane'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, açık hava sahnesini dolduran yüzlerce kişi sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Gece boyunca eğlence hiç durmadı

Güçlü sahne performansı ve geniş repertuvarıyla beğeni toplayan Aziz Kiraz, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal eserleriyle de dinleyicilerden tam not aldı. Konser boyunca sahne enerjisini bir an olsun düşürmeyen başarılı sanatçı, izleyicilerle kurduğu sıcak diyaloglarla da geceye ayrı bir renk kattı.

Işık gösterileri, sahne performansı ve yaz akşamının atmosferiyle birleşen konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, müzikseverler gece boyunca dans edip eğlendi.

Yaz konserleri devam ediyor

Yaz sezonu boyunca birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam eden Illusion Beach Club Hotel, düzenlediği konser serisiyle Alanya'nın sosyal ve eğlence hayatına önemli katkı sunmayı sürdürüyor. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, kentin yaz turizmine de hareketlilik kazandırıyor.

Yoğun katılım dikkat çekti

Aziz Kiraz konseri, sezonun en yoğun katılımlı organizasyonlarından biri olarak öne çıktı. Konser sonunda sanatçı uzun süre ayakta alkışlanırken, hayranları bol bol fotoğraf çektirerek ve şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir yaz gecesi yaşadı. Etkinlik, müzik ve eğlencenin bir araya geldiği atmosferiyle katılımcılardan tam not aldı.(Mehmet TUNÇ)