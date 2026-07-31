Alanya'nın sevilen turizm işletmecilerinden Gürkan Ersoy, hayatının en özel anlarından birine imza attı. Geçtiğimiz akşam Susa Beach'te özenle hazırlanan romantik organizasyonda sevgilisi Buket Ayşe Yılmaz'a sürpriz bir evlenme teklifinde bulunan Ersoy, yakın dostları ve aile üyelerinin de tanıklığında unutulmaz anlar yaşadı.

Diz çökerek evlilik teklif etti

Gecenin en heyecanlı anında diz çökerek yüzüğü uzatan Gürkan Ersoy, sevgilisine "Benimle evlenir misin?" sorusunu yöneltti. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Buket Ayşe Yılmaz'ın "Evet" yanıtı, geceye katılan davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Mutlulukları alkışlarla kutlandı

Olumlu cevabın ardından büyük sevinç yaşayan çift, mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştı. Romantik atmosferin hâkim olduğu organizasyonda duygu dolu anlar yaşanırken, davetliler genç çifti tebrik ederek bu özel ana ortak oldu.

O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi

Özenle hazırlanan organizasyon boyunca yaşanan romantik anlar, davetliler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Çiftin mutluluğu sosyal medyada da ilgi görürken, paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni ve tebrik mesajları aldı.

Alanya'nın yaz akşamlarına damga vuran bu anlamlı organizasyon, romantik atmosferi ve duygusal anlarıyla hafızalarda yer ederken, Gürkan Ersoy ile Buket Ayşe Yılmaz çifti evlilik yolunda ilk adımlarını alkışlar eşliğinde attı. (Mehmet TUNÇ)