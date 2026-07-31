YÜRÜME hızı; biyolojik yaşlanmanın en dikkat çekici göstergelerinden biri olarak ifade ediliyor. Son yıllarda yayımlanan araştırmalar, özellikle orta ve ileri yaşlarda yavaş yürümenin yalnızca yaşın ilerlemesine değil; kalp-damar sağlığı, beyin fonksiyonları ve kas-iskelet sistemiyle ilgili değişimlere de işaret ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, yürüme hızındaki belirgin düşüşün tek başına bir hastalık anlamına gelmediğini ancak altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

HAREKET KABİLİYETİ AZALIYOR

Yürüme hızı, bacak kaslarının gücü ve denge sistemiyle yakından ilişkilidir. Yaş ilerledikçe kas kütlesindeki doğal azalma, adımların yavaşlamasına ve hareket kabiliyetinin düşmesine neden olabilir.

DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Yapılan çalışmalar, yavaş yürüyen bireylerde kalp-damar hastalıkları ve bilişsel gerileme riskinin daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, dolaşım sistemi ve sinir sistemindeki değişimlerin fiziksel performansı da etkilemesi olarak değerlendiriliyor.

EGZERSİZ ŞART

Haftalık düzenli yürüyüş, direnç egzersizleri ve denge çalışmaları kas gücünün korunmasına katkı sağlayabilmektedir. Konuyla ilgili olarak ise uzmanlar, aktif bir yaşam tarzının yalnızca yürüme hızını değil, sağlıklı yaşlanmayı da desteklediğini belirtiyor.

Kaynak: CNN Türk